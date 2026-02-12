Andalucía y Nueva York unidas gracias a la Fundación Cajasol: Antonio Pulido nombrado nuevo patrono de la Hispanic Society Museum & Library

El máximo órgano rector de la institución cultural hispánica más importante de Estados Unidos lo tenía muy claro: Antonio Pulido ha sido nombrado este jueves por unanimidad nuevo patrono de la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York. Se trata del patronato de la mayor institución consagrada al arte y la cultura hispánicos fuera de España. El nombre de Sevilla y Andalucía ocupará un lugar privilegiado desde ahora gracias a la Fundación Cajasol.

Guillaume Kientz, el director y CEO de la institución, no dudó en respaldar la candidatura de Pulido. Destacó la trayectoria del líder cultural y mecenas entre todos los países hispanohablantes. La incorporación de Pulido al gobierno de la Hispanic Society supone, sin lugar a dudas, el máximo reconocimiento a la labor que la Fundación Cajasol desarrolla en la promoción del arte, la acción social y la formación en Andalucía.

A buen seguro, se trata de una gran oportunidad que deja la puerta abierta a una vía de cooperación transatlántica entre dos entidades con propósitos profundamente complementarios.

Dos instituciones llamadas a entenderse

Pulido asume esta distinción con humildad y la firme voluntad de estar a la altura de lo que representa, al tiempo que calificaba de "extraordinaria" la labor que realizan desde la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York.

"Nuestras instituciones están llamadas a entenderse, porque Sevilla fue durante siglos la gran puerta de América, un punto de encuentro donde confluyeron culturas, ideas y aspiraciones que dieron forma al mundo hispánico", ha destacado el presidente de Cajasol este jueves tras ingresar en el patronato.

Amplia experiencia en el sector financiero

Antonio Pulido, nacido en 1965 en Castro del Río (Córdoba), es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. En la actualidad, dirige la Fundación Cajasol y el Instituto de Estudios Cajasol, promoviendo proyectos culturales, sociales y formativos en Andalucía y a nivel nacional con entidades como Teatro Real o Fundación COTEC. Además, es el presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones.

Su carrera profesional ha estado ligada al sector financiero español, donde ocupó la presidencia de El Monte, de Cajasol, del Banco Europeo de Finanzas y del Consejo de Administración de Banca Cívica, además de ejercer como director general de Criteria Caixa Holding entre 2012 y 2019.

Junto a Antonio Pulido, el Patronato ha dado entrada también a Frederick W. Beinecke, destacada figura del mecenazgo norteamericano con amplia experiencia en consejos de organizaciones sin ánimo de lucro, y a Manuel Bellod Álvarez de Lorenzana, empresario de origen gallego vinculado al patrimonio vitivinícola de Galicia.

La Hispanic Society of America fue fundada en Nueva York el 18 de mayo de 1904 como biblioteca, museo y centro educativo de acceso libre y gratuito, con el propósito de impulsar el estudio de las lenguas, la literatura y la historia de los países de habla española y portuguesa.