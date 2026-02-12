Aulas vacías en colegios y familias que siguen en vilo en Andalucía tras las borrascas: "Estamos desesperados"

Nueve días después del primer decreto de suspensión de las clases en Andalucía, todavía hay 18 colegios con las puertas cerradas este jueves. Esto significa que cientos de alumnos han tenido que recurrir a las clases telemáticas, en caso de que fuera una opción posible, y seguir el ritmo escolar desde sus propias habitaciones. Para algunos centros, volver a la presencialidad todavía no es una opción. Hay serios daños en las instalaciones o riesgos en la zona, desalojos y cortes de carreteras que impiden el acceso. Ante este escenario, las aulas están vacías y las familias en vilo haciendo malabares para poder conciliar con los horarios laborales.

Hay cinco colegios con clases suspendidas en la provincia de Sevilla: el IES Virgen del Rosario (Benacazón), el CEIP Peñaluenga (Castillo de las Guardas), el CEIP Alpesa (Villaverde del Río) y dos guarderías de Dos Hermanas, La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme. En el pequeño municipio del Castillo de las Guardas, un centenar de alumnos llevan más de una semana sin pisar las aulas. Entre ellos, los hijos de ocho y 12 años de José Antonio Fernández, un vecino de toda la vida y padre afectado por el cierre de los centros.

En el CEIP Peñaluenga, la deteriorada cubierta del edificio -que llevaba meses abierta porque necesitaba una obra urgente- ha provocado graves filtraciones de agua en la planta superior. Según el alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez, la previsión es que los 105 menores y 20 profesores vuelvan el próximo lunes. "Ha sido un desastre, ha llovido 65 días seguidos... No nos lo esperábamos. Estamos haciéndolo todo para que la normalidad llegue lo antes posible", señala.

"Las clases telemáticas no han existido"

Para las familias, vivir así es un problema. "La realidad es que las clases telemáticas no han existido. Les han mandado deberes y ellos los van haciendo, pero hay muchas horas del día que uno se pregunta todo el rato qué puedo hacer con ellos", relata Fernández. A pesar de que el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas y el propio colegio han cedido ordenadores a algunas familias, de las 10 pedanías que rodean a la localidad, cuatro no tienen Internet. "Estamos desesperados, hay padres que no pueden ir a trabajar porque no saben con quién dejar a sus niños", abunda Fernández.

Los padres que se lo han podido permitir, han recurrido a los abuelos para dejar durante horas a sus hijos. "Yo he podido hacerlo, y los he dejado con mi madre, pero se ha roto por completo la rutina a mitad de curso", lamenta este padre de familia. Más allá de las consecuencias en el día a día, los padres de esta localidad están preocupados por la pérdida del ritmo académico. "Son días perdidos, los niños hacen los deberes, que son cuatro ejercicios, y ya está. A mi hijo de 12 años le puede afectar en sus notas", sostiene. Estos días, se reconoce ansioso, nervioso y preocupado por que sus hijos vuelvan lo antes posible a recuperar su colegio y, por ende, la normalidad.

Son días perdidos, los niños hacen los deberes, que son cuatro ejercicios, y ya está. A mi hijo de 12 años le puede afectar en sus notas José Antonio Fernández — Vecino y padre de familia del Castillo de las Guardas

El Ayuntamiento del Castillo de las Guardas ha puesto a disposición de los alumnos cuatro aulas en centros cívicos para que el próximo lunes los alumnos puedan retomar la presencialidad, aunque solo podrán entrar en el centro las clases que están en la primera planta.

Dos guarderías de Dos Hermanas, con severas goteras

La borrasca también ha afectado a los más pequeños de la familia. En el municipio de Dos Hermanas hay dos escuelas infantiles que, según la previsión del ayuntamiento, no podrán abrir sus puertas hasta el próximo lunes. El concejal de Educación, Rafael Rey, explica a este periódico que se trata de La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme, dos guarderías que se ubican en el mismo edificio. En total, alrededor de 90 niños han tenido que quedarse en sus casas por las filtraciones de agua y el deterioro del yeso de la cubierta.

"El técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación ya ha visitado las instalaciones y por el momento las clases siguen canceladas para asegurar la zona y evitar riesgos de desprendimientos", explica Rey. La obra integral para arreglar el estado de la cubierta de este edificio conllevará semanas. Por ello, ahora se realizará una obra de urgencia para que los niños puedan regresar a las guarderías. En este sentido, la Junta de Andalucía asegura que está evaluando todos los daños y se pondrá en marcha un plan específico de centros educativos dentro del plan de reconstrucción general para financiar las obras que sean necesarias.

Sanz anuncia clases telemáticas en Grazalema

Grazalema se ha llevado la peor parte de la borrasca en todos los sentidos. También en las aulas. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, anunció este miércoles que la Consejería de Educación trabaja en un plan de acción para el alumnado desplazado tras la borrasca. La medida más inmediata será la reanudación de las clases online similar a la aplicada durante la pandemia, con el fin de garantizar la continuidad educativa aunque se hayan cancelado las clases.

La Junta estudia la integración de los escolares de Grazalema en centros de las localidades donde están reubicados

Sanz explicó que el alumnado se encuentra actualmente disperso en municipios como Ronda, Zahara de la Sierra, El Gastor, Benahavís o Estepona, lo que obliga a contemplar distintos escenarios. A medio y largo plazo, la Junta estudia su integración en centros de las localidades donde están reubicados, incorporándolos a aulas del mismo curso para evitar desplazamientos adicionales a las familias. Incluso se valora habilitar espacios específicos en Ronda si el desplazamiento se prolonga.

Noticias relacionadas

El consejero ha subrayado que las decisiones dependerán exclusivamente de los informes técnicos pendientes sobre la estabilidad del terreno y la situación de las viviendas en Grazalema, elaborados por expertos en emergencias hidrológicas y movimientos de tierra. Hasta contar con esos datos, la prioridad será activar la docencia telemática, mientras el Gobierno andaluz mantiene la coordinación con el Ayuntamiento a la espera de determinar si la situación será de corta, media o larga duración.