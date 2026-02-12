Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Construcciones ilegales Dos HermanasApertura Agua MágicaSubastas Junta AndalucíaCarril Bus-VAO AljarafeCartel Fiestas Primavera SevillaPlazo Escolarización AndalucíaSemifinales COAC 11 febreroLínea 3 Metro Sevilla
instagramlinkedin

La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá hacen historia en el Carnaval y entran en la final del Falla

Las dos agrupaciones sevillanas, Ssshhhhh!!! y El Patriota, entran en la Gran Final tras completar un gran concurso y brillar en el pase de semifinales

La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Sssshhh'

La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Sssshhh' / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

El Correo

El Correo

Sevilla

La chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! y la comparsa de Alcalá de Guadaíra El Patriota han entrado en la Gran Final del Teatro Falla del próximo viernes. Las dos agrupaciones sevillanas han hecho historia tras brillar durante todo el concurso y completar un gran pase de semifinales.

La chirigota de San José de La Rinconada, conocida como los saeteros y escrita por el Bizcocho y Pablo de la Prida, ha conquistado el Falla desde su pase de preliminares con una gran puesta en escena y con un repertorio cargado de humor, especialmente sus pasodobles. Las letras sobre Juanma Moreno y la crisis de los cribados y el primero de los cuplés dedicado al Rey Emérito destacaron en su pase de semifinales este jueves del que salieron como uno de las favoritas para la gran final.

En cuanto a la comparsa de Alcalá de Guadaíra, El Patriota, se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de este concurso. La agrupación que homenajea a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, se ha colado por primera vez en la final gracias a un brillante repertorio que tiene como autores a Fran Ramos y Jesús Gómez.

Estas son las agrupaciones que entran en la final

Chirigotas

  • Una chirigota en teoría
  • Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)
  • Los que fueron a coger papas
  • Ssshhhhh!!!

Comparsas:

  • El Patriota
  • Los humanos
  • DSAS3
  • Los invisibles

Coros

  • El sindicato
  • ADN
  • Las mil maravillas
  • La esencia

Cuartetos

Noticias relacionadas y más

  • Crónica de una muerte más que anunciada
  • Los Latin King (de la calle Pasquín)
  • ¡Qué no vengan!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
  2. Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
  3. El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
  4. El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
  5. Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
  6. Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
  7. Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
  8. Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero

La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá hacen historia en el Carnaval y entran en la final del Falla

La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá hacen historia en el Carnaval y entran en la final del Falla

Aulas vacías en colegios y familias que siguen en vilo en Andalucía tras las borrascas: "Estamos desesperados"

Aulas vacías en colegios y familias que siguen en vilo en Andalucía tras las borrascas: "Estamos desesperados"

Ni nueva financiación ni quita de deuda: las claves del 'no' de Juanma Moreno a Hacienda pese al daño económico por la borrasca

Ni nueva financiación ni quita de deuda: las claves del 'no' de Juanma Moreno a Hacienda pese al daño económico por la borrasca

Claves del nuevo sistema de trabajo para los profesores en barrios vulnerables: la Junta propone un decreto que los sindicatos rechazan

Claves del nuevo sistema de trabajo para los profesores en barrios vulnerables: la Junta propone un decreto que los sindicatos rechazan

¿Conoces a esta mujer? La Guardia Civil pide ayuda para identificarla tras aparecer en una maleta en Málaga hace tres años

¿Conoces a esta mujer? La Guardia Civil pide ayuda para identificarla tras aparecer en una maleta en Málaga hace tres años

La soledad no deseada ya es uno de los principales problemas de Andalucía: "No tiene que ver estar solo con sentirse solo"

La soledad no deseada ya es uno de los principales problemas de Andalucía: "No tiene que ver estar solo con sentirse solo"

La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia

La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia

Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire

Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
Tracking Pixel Contents