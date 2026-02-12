La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá hacen historia en el Carnaval y entran en la final del Falla

La chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! y la comparsa de Alcalá de Guadaíra El Patriota han entrado en la Gran Final del Teatro Falla del próximo viernes. Las dos agrupaciones sevillanas han hecho historia tras brillar durante todo el concurso y completar un gran pase de semifinales.

La chirigota de San José de La Rinconada, conocida como los saeteros y escrita por el Bizcocho y Pablo de la Prida, ha conquistado el Falla desde su pase de preliminares con una gran puesta en escena y con un repertorio cargado de humor, especialmente sus pasodobles. Las letras sobre Juanma Moreno y la crisis de los cribados y el primero de los cuplés dedicado al Rey Emérito destacaron en su pase de semifinales este jueves del que salieron como uno de las favoritas para la gran final.

En cuanto a la comparsa de Alcalá de Guadaíra, El Patriota, se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de este concurso. La agrupación que homenajea a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, se ha colado por primera vez en la final gracias a un brillante repertorio que tiene como autores a Fran Ramos y Jesús Gómez.

Estas son las agrupaciones que entran en la final

Chirigotas

Una chirigota en teoría

Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)

Los que fueron a coger papas

Ssshhhhh!!!

Comparsas:

El Patriota

Los humanos

DSAS3

Los invisibles

Coros

El sindicato

ADN

Las mil maravillas

La esencia

Cuartetos