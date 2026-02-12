La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá hacen historia en el Carnaval y entran en la final del Falla
Las dos agrupaciones sevillanas, Ssshhhhh!!! y El Patriota, entran en la Gran Final tras completar un gran concurso y brillar en el pase de semifinales
La chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! y la comparsa de Alcalá de Guadaíra El Patriota han entrado en la Gran Final del Teatro Falla del próximo viernes. Las dos agrupaciones sevillanas han hecho historia tras brillar durante todo el concurso y completar un gran pase de semifinales.
La chirigota de San José de La Rinconada, conocida como los saeteros y escrita por el Bizcocho y Pablo de la Prida, ha conquistado el Falla desde su pase de preliminares con una gran puesta en escena y con un repertorio cargado de humor, especialmente sus pasodobles. Las letras sobre Juanma Moreno y la crisis de los cribados y el primero de los cuplés dedicado al Rey Emérito destacaron en su pase de semifinales este jueves del que salieron como uno de las favoritas para la gran final.
En cuanto a la comparsa de Alcalá de Guadaíra, El Patriota, se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de este concurso. La agrupación que homenajea a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, se ha colado por primera vez en la final gracias a un brillante repertorio que tiene como autores a Fran Ramos y Jesús Gómez.
Estas son las agrupaciones que entran en la final
Chirigotas
- Una chirigota en teoría
- Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)
- Los que fueron a coger papas
- Ssshhhhh!!!
Comparsas:
- El Patriota
- Los humanos
- DSAS3
- Los invisibles
Coros
- El sindicato
- ADN
- Las mil maravillas
- La esencia
Cuartetos
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los Latin King (de la calle Pasquín)
- ¡Qué no vengan!
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
- El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
- Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
- Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
- Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
- Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero