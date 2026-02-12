Las claves de la ley andaluza que ya es oficial: cuándo será obligatorio tener un B2 en idiomas para el título universitario

Es oficial. A partir del 1 de octubre de 2029, los universitarios que estudien en Andalucía estarán obligados a acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para conseguir el título del grado en cualquier universidad pública o privada. El Parlamento andaluz aprobó este miércoles la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (más conocida como la Ley Lupa) con el único apoyo de la mayoría absoluta de los populares y el rechazo del resto de formaciones del Parlamento.

Esta ley llega con reticencias en la oposición del Parlamento y en las aulas de las facultades. Tal como explicó El Correo de Andalucía, la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación así como alumnos y profesores la han puesto en duda durante los meses de tramitación. Ahora, este nuevo requisito, que también a afecta al acceso del profesorado ayudante doctor y contratado doctor, aumentará la exigencia de idiomas de los estudiantes de grado de la comunidad obligando a obtener el First Certificate antes de finalizar los cuatro años de carrera.

Esta nueva medida genera diferentes dudas: ¿Cuál es el nivel de idiomas de los alumnos? ¿Se darán ayudas para financiar las academias y clases particulares? ¿Es necesario reforzar el nivel de inglés? ¿A qué edad se debería de tener el nivel B2?

Exigencia de idiomas para alumnos y profesores

Esta medida entrará en vigor al inicio del curso 2029/2030, por lo que afectará a estudiantes que nacieron en el año 2011 y al profesorado ayudante doctor y contratado doctor. Es decir, no se tendrá que acreditar un nivel avanzado de un idioma extranjero durante este y los próximos dos cursos. A día de hoy, solo es obligatorio acreditar un nivel B1 de un idioma extranjero.

En este sentido, los institutos tienen un margen de tiempo para que sus alumnos mejoren el nivel de idiomas en Bachillerato, antes de llegar a las facultades. De hecho, a día de hoy la propia Consejería de Universidad reconoce que solo el 40% de los alumnos de los centros públicos en Andalucía tienen una titulación de idiomas B2 o superior.

Esta nueva cláusula para obtener el grado forma parte de una ley que contempla otros muchos puntos que afectan a profesores y alumnos. Entre las novedades estudiantiles, se reconocerá la bonificación de las matrículas, la desconexión digital o la suspensión temporal de los estudios. También refleja, por primera vez, la necesidad de fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las instituciones académicas. El documento también incluye la promoción de programas para la movilidad del estudiantado dando prioridad a la cobertura del Erasmus+.

La Junta promete ayudas para reforzar el nivel

Una de las principales preocupaciones de los docentes y universitarios cuando se anunció la puesta en marcha de la obligatoriedad del B2 en un idioma extranjero era la falta de ayudas económicas para que los alumnos reforzaran su nivel. Los profesores reclamaron mejoras formativas en el idioma y "ayudas generalizadas" a los estudiantes sin que ello afectara al bolsillo de los alumnos. En este sentido, la Consejería de Universidad confirma que esta medida contará con ayudas específicas de la Junta y de las propias universidades para que los jóvenes puedan recibir clases de refuerzo.

Para facilitar el cumplimiento de este requisito, la Consejería sostiene que "las universidades podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo", tal como recoge la normativa. Para ello, la Junta incluirá en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas la "cobertura necesaria" para que estas instituciones establezcan programas de becas y ayudas específicamente orientados a la obtención de la acreditación del B2.

En relación con las ayudas destinadas a facilitar la acreditación lingüística, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha financiado "un curso más" el programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera. Los fondos contribuyen a cubrir los gastos de matrícula y del curso de formación y están destinados al alumnado con "menor renta familiar o con dificultades económicas" que cursa sus estudios de grado en las universidades públicas andaluzas.

Más programas de movilidad para mejorar los idiomas

En coordinación con las universidades, la Junta asegura que fomentará los programas de movilidad internacional y de intercambio que puedan resultar de ayuda para la mejora de la capacitación lingüística del estudiantado, del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Las universidades deberán contar con un plan de plurilingüismo que impulse la impartición de la docencia en una lengua oficial de la Unión Europea y la obtención de títulos bilingües.