La desesperación de la alcaldesa de Los Villares (Jaén) ante Juanma Moreno tras las inundaciones: "No tenemos recursos"

"No tenemos recursos, se inunda el pueblo". Estela Palacios, la alcaldesa del Partido Popular de la localidad de Los Villares en la provincia de Jaén, ha acudido en la mañana de este jueves al Parlamento de Andalucía y ha tenido un encuentro improvisado con el presidente Juanma Moreno, mientras el líder regional se dirigía al salón de plenos.

La primera edil ha mostrado su preocupación al presidente de la Junta de Andalucía tras las inundaciones en el municipio a causa del tren de borrascas de las últimas semanas. En esta localidad, han tenido serios problemas con la subida del nivel del río Eliche que causó inundaciones en el lugar con tan solo la caída de 40 litros por metro cuadrado a finales del mes de enero.

Sin embargo, estas lluvias afectaron igualmente a otras zonas de la provincia como la barriada de Los Puentes en la capital, donde ayer mismo hubo nuevas anegaciones de agua por la crecida del río Jaén, que a su vez recibe un importante volumen de agua procedente del río Eliche en Los Villares.

Moreno Bonilla ha intercambiado unas palabras con la primera edil de la localidad, mientras el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz --que se encontraba junto al presidente andaluz en ese momento--, ha asegurado que estarán para prestar ayuda en los servicios de limpieza y achique de agua y coordinar una solución eficaz para todos los vecinos.

La alcaldesa ha tenido un encuentro previo con la consejera Catalina García

La alcaldesa de Los Villares, Estela Palacios, ha mantenido previamente una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el diputado autonómico, Erik Domínguez. Un encuentro motivado por el estado en el que se encuentra la vía pecuaria que une los municipios de Jamilena y Los Villares, para planificar actuaciones que permitan su adecuada conservación y puesta en valor.

La alcaldesa de Los Villares en una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el diputado autonómico, Erik Domínguez / PARTIDO POPULAR

La dirigente popular ha agradecido a la consejera su compromiso para “estudiar al detalle” la situación y poder incluir esta vía en el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía (PROVA), “atendiendo así una demanda histórica”. En este sentido, Palacios ha destacado la “disposición de todas las partes” por llegar a una solución que beneficie a los usuarios de esa carretera.

Estela Palacios, del Partido Popular, fue elegida alcaldesa de Los Villares tras las elecciones municipales de 2023, obteniendo siete de los trece concejales del consistorio, dando el relevo al anterior gobierno municipal encabezado por el PSOE.