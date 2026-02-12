Las ITV de Andalucía cerrarán más sábados y ajustarán sus horarios: la Junta firma el nuevo convenio laboral de Veiasa

Mejores condiciones económicas, adecuación de los horarios o cierre de más sábados al año. Estas son algunas de las medidas que forman parte del nuevo convenio colectivo firmado entre la Junta de Andalucía y los principales sindicatos (CCOO, UGT y Csif) para la empresa pública Veiasa de la que dependen 1.600 trabajadores repartidos por 85 estaciones fijas y móviles repartidas por Andalucía.

El nuevo convenio sustituye al anterior que caducó en 2017 y pone fin a varios años de conflictividad laboral que incluso derivó en 2024 en un paro en las estaciones de servicio. Durante los últimos meses se había acentuado el diálogo hasta que finalmente se ha concretado en el acuerdo suscrito este viernes en un acto en el que ha participado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, además de representantes de los sindicatos firmantes, entre ellos el secretario general de UGT-A, Óskar Martín.

El nuevo convenio que entra en vigor este año establece una revisión de los horarios en las estaciones de servicio de ITV andaluzas. A partir de ahora, se reducirán a la mitad los sábados de apertura y se garantizará al menos la suspensión de la actividad la mitad de los sábados de julio y agosto. Junto a esto, en cada una de las instalaciones se podrán realizar ajustes en los horarios en función de la dimensión, la capacidad operativa y la ubicación. Durante toda la Navidad se garantizará una jornada intensiva.

En el ámbito económico, el convenio recoge un plan de reclasificación de la categoría profesional de 457 trabajadores para "reconocer su experiencia y nivel de cualificación". Asimismo se reordenarán los grupos profesionales y el sistema de promoción interna en función de la responsabilidad, las cualificaciones técnicas y la antigüedad.

"Es un acuerdo justo, que actualiza las condiciones laborales de la plantilla sin comprometer el sostenimiento económico de la empresa a largo plazo”, resumió el consejero Jorge Paradela quien subrayó que el convenio incorpora medidas que permiten impulsar la carrera profesional, adecuar la clasificación profesional y mejorar el sistema de promoción interna. Asimismo, el texto favorece la optimización de la organización del trabajo e incluye medidas para el fomento de la conciliación.

Acuerdo con los sindicatos

El consejero, además, destacó el diálogo que se ha mantenido durante los últimos meses y que ha permitido que se cierre la negociación con este nuevo convenio. “Las representaciones sindicales y la empresa han sido capaces de firmar un nuevo convenio que permite dar la atención adecuada a los ciudadanos, mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la estructura organizativa de la empresa, al mismo tiempo que se garantiza la estabilidad financiera de la compañía. La verdad es que es un éxito colectivo”, incidió el consejero, quien destacó que el proceso ha sido "complejo y largo".

José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de UGT FICA Andalucía, ha valorado “muy positivamente” el convenio y ha puesto el foco en las ventajas que han conseguido los trabajadores como el cierre adicional de un sábado, en días de asuntos propios y una promoción para más de 450 trabajadores, además de la mejora salarial para los eventuales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria Andalucía, José Hurtado, ha destacado que esta firma es “un punto de inflexión después de tantísimos años sin convenio y de negociación” y se ha mostrado satisfecho por lo conseguido “porque se concretan cosas muy importantes en promociones internas, descanso, permisos, mejora de los horarios de los sábados, cuestiones que afectan a toda la plantilla”.

Por parte de CSIF, María del Mar Gómez, coordinadora del sector de empresas privadas de CSIF Andalucía, ha señalado el “ejercicio de responsabilidad con todos los trabajadores de la empresa Veiasa” y ha destacado entre las medidas del cuarto convenio la reclasificación de más de 450 trabajadores y las mejoras que recoge en materia de conciliación familiar.