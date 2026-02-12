Ni nueva financiación ni quita de deuda: las claves del 'no' de Juanma Moreno a Hacienda pese al daño económico por la borrasca

La agenda política del mes de enero arrancó con la propuesta del Ministerio de Hacienda de un nuevo sistema de financiación autonómica que, en el caso de Andalucía, supondría 4.850 millones de euros adicionales además de otros 950 millones que se comprometen a través de un fondo de nivelación. El presidente andaluz, Juanma Moreno, mantuvo desde el primer momento, como el resto de territorios del PP, su rechazo rotundo a esta propuesta. La misma oposición mostrada al plan de quita de deuda que en el caso andaluz supondría 18.791 millones con sus correspondientes intereses que se estiman en otros 2.655 millones.

Este 'no' ha llegado esta semana al Parlamento andaluz en la primera sesión plenaria tras el parón de enero y en la recta final de la legislatura antes de las elecciones. De nuevo se ha vuelto a escenificar que poco queda del consenso alcanzado en 2018 (cuando todos los grupos consensuaron una reivindicación conjunta). PP, Vox y Adelante Andalucía con argumentos muy distintos rechazaron los planes de María Jesús Montero que sólo encontraron el apoyo de PSOE y Por Andalucía.

“La Junta de Andalucía no avalará jamás nuevos agravios ni pactos espurios con el independentismo. No somos menos que los catalanes y los vascos”, advirtió la consejera de Hacienda, Carolina España, durante su comparecencia en el Parlamento. Este miércoles se completará con el debate de una proposición no de ley por la que el Parlamento pedirá formalmente la retirada de la propuesta del nuevo sistema de financiación y amenazará con acudir a los tribunales si sigue adelante con un modelo "bilateral contrario a los principios de solidaridad e igualdad".

La comparecencia y la proposición no de ley siguen el mismo esquema que la Junta de Andalucía mantiene desde la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero. Pero en medio un tren de borrascas ha azotado la comunidad autónoma generando destrozos que sólo en las carreteras suponen más de 500 millones de euros y que en el campo pueden conllevar pérdidas de más de 2.500 millones de euros. Esto sin cuantificar aún el impacto sobre sectores económicos como el turismo o el comercio.

El Gobierno andaluz asume que necesita fondos extraordinarios para esta recuperación económica. Trabaja en modificaciones presupuestarias y en aprovechar los remanentes de tesorería para inversiones y ha pedido al Ministerio formalmente la flexibilización de las reglas fiscales y el techo de gasto. Además, reivindica que el Gobierno de España active el fondo de contingencia y que pida a la UE el fondo de solidaridad para emergencias. Sin embargo, en ningún momento en los planes del Gobierno andaluz entra revisar su posición sobre el nuevo sistema de financiación autonómica o sobre la quita de deuda. Todo lo contrario.

"Es una incoherencia y una irresponsabilidad. Cuando se han producido pérdidas millonarias y se necesita dinero para inversiones y ayudas no se puede rechazar por motivos políticos estas medidas. Usted le pide más dinero al Gobierno de España y a la UE pero al mismo tiempo cuando se lo ponen por delante dicen que no porque no quieren nada que venga del Gobierno", le reprochó la parlamentaria socialista Alicia Murillo en el Parlamento.

La consejera de Hacienda, sin embargo, incidió en separar por completo ambas cuestiones y en subrayar que ni la propuesta de nuevo sistema de financiación ni la quita de deuda son las medidas que necesita Andalucía ante este nuevo escenario económico: "No rechazamos que vengan más recursos, pero sí rechazamos que nos den menos recursos que a los demás y el agravio".

Los motivos del rechazo del Gobierno andaluz al sistema de financiación

La Junta de Andalucía mantiene como primer argumento de su rechazo la práctica unanimidad territorial de las comunidades autónomas, con independencia de quien gobierne, contra un modelo que "nace sólo diseñado para contentar a Esquerra Republicana". "Hay un rechazo generalizado de todas las regiones, salvo una, Cataluña", subrayó Carolina España quien puso como ejemplo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o al presidente asturiano Adrián Barbón.

En segundo lugar, para la Junta de Andalucía los 4.846 millones de euros adicionales que se reciben se quedan cortos. No impiden que Andalucía se quede por debajo de la media de financiación por habitante y que se amplíe la brecha con Cataluña. El Gobierno andaluz calcula que faltan al menos 3.200 millones de euros para que se alcance esa media. Pero ese dinero no tendría que venir de un aumento de recursos al sistema sino de un cambio en los criterios de reparto.

Para equilibrar a regiones como Andalucía que se mantendrían por debajo de la media, el Ministerio ha diseñado instrumentos como la revisión del Fondo de Compensación, que está al margen del propio sistema. Además, se han habilitado dentro del modelo medidas hasta ahora inexistentes como el fondo contra el cambio climático o la posibilidad de aportar una parte del mecanismo de reparto del IVA según a los ingresos las Pymes. "Son fondos oscuros, ajustes ad hoc que rompen la equidad y propician diferencias de financiación inasumibles".

Un cuarto eje del rechazo del Gobierno andaluz está centrado en "la opacidad y falta de transparencia" dado que la Junta incide en que aún no dispone de toda la información y que se ha roto la "multilateralidad" en las negociaciones del sistema.

Por último, la "invasión de la autonomía fiscal". Cuando el Ministerio de Hacienda presentó el modelo de financiación autonómica introdujo como variable de carácter político posterior que el Gobierno frenaría las estrategias de dumping fiscal. Es decir, las rebajas fiscales por parte de comunidades que al mismo tiempo reclamaban más ingresos siguiendo el modelo empleado con el impuesto sobre las grandes fortunas. Para el Gobierno andaluz esto sitúa en el punto de mira medidas como la exención del impuesto de sucesiones que se aplica en la comunidad.

En cuanto a la quita de deuda, el Gobierno andaluz mantiene desde el principio que es una medida que no está entre las prioridades puesto que la Junta tiene liquidez y un nivel de endeudamiento en relación con el PIB tan cómodo que le permite acudir a los mercados. "La quita de deuda no genera más recursos que es lo que necesitamos".