Final del Falla 2026: este es el orden de actuación de la Gran Final del COAC 2026

Cuatro coros, cuatro chirigotas, cuatro comparsas y tres cuartetos. Estas son las 15 agrupaciones que este viernes cantan en la Gran Final del Falla. Tras un mes de Concurso, este 13 de febrero se conocerán al fin cuáles son los primeros premios de cada modalidad en este COAC 2026. Aunque por delante quedan aún más de 10 horas de las mejores coplas de carnaval de este año. Disfruten.

Orden de actuación de la Final del Falla 2026

Primer bloque

20:00 Coro El sindicato

20:45 Chirigota Los que van a coger papas

21:30 Comparsa Los invisibles

22:15 Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín

Segundo bloque

23:00 Coro Las mil maravillas

23:45 Chirigota Una chirigota en teoría

00:30 Comparsa El patriota

01:15. Cuarteto ¡Que no vengan!

Tercer bloque

02:00. Coro ADN

02:45. Chirigota Sssshhh

03:30. Comparsa Los humanos

04:15. Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Cuarto bloque

05:00. Coro La esencia

05:45. Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción)

06:30. Comparsa DSAS3