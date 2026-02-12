Carnaval de Cádiz
Final del Falla 2026: este es el orden de actuación de la Gran Final del COAC 2026
Cuatro coros, cuatro chirigotas, cuatro comparsas y tres cuartetos cantan este viernes 13 de febrero en la última fase de Concurso para intentar lograr el primer premio de cada modalidad
Cuatro coros, cuatro chirigotas, cuatro comparsas y tres cuartetos. Estas son las 15 agrupaciones que este viernes cantan en la Gran Final del Falla. Tras un mes de Concurso, este 13 de febrero se conocerán al fin cuáles son los primeros premios de cada modalidad en este COAC 2026. Aunque por delante quedan aún más de 10 horas de las mejores coplas de carnaval de este año. Disfruten.
Orden de actuación de la Final del Falla 2026
Primer bloque
20:00 Coro El sindicato
20:45 Chirigota Los que van a coger papas
21:30 Comparsa Los invisibles
22:15 Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín
Segundo bloque
23:00 Coro Las mil maravillas
23:45 Chirigota Una chirigota en teoría
00:30 Comparsa El patriota
01:15. Cuarteto ¡Que no vengan!
Tercer bloque
02:00. Coro ADN
02:45. Chirigota Sssshhh
03:30. Comparsa Los humanos
04:15. Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
Cuarto bloque
05:00. Coro La esencia
05:45. Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción)
06:30. Comparsa DSAS3
