El Parlamento andaluz denuncia "el nulo compromiso" del Gobierno contra el narco dos años después de Barbate

Hace dos años, David Pérez y Miguel Ángel González murieron arrollados en Barbate por una narcolancha. Los dos guardias civiles trataban de identificar a los tripulantes de dos gomas y una de las embarcaciones pasó por encima de ellos el 9 de febrero. Dos años después, imágenes como estas se repiten de forma constante en la costa y los ríos de Andalucía, donde las semirrígidas han llegado a alcanzar los alrededores de La Cartuja.

No es la primera vez que el PP, como ha ocurrido en este caso, u otra formación política lleva al pleno del Parlamento una proposición no de ley para pedir al Gobierno central que se tomen medidas con las que reforzar el trabajo de los policías nacionales y los guardias civiles. De hecho, desde la bancada popular han recordado que el Parlamento andaluz es "el lugar donde más veces se ha debatido sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

La mayoría absoluta del PP y los apoyos de Vox y otras formaciones han permitido sacar adelante la propuesta. Su defensora, Mónica Morales, ha lamentado que dos años después "no ha cambiado nada, siguen campando a sus anchas con total impunidad". Así, ha denunciado que hay un "abandono total" por parte del Gobierno a los profesionales que "arriesgan sus vidas" en las costas: "Este Parlamento no puede quedarse callado ni darles la espalda".

El PSOE defiende al Gobierno

Vox ha apoyado todas las peticiones de los populares. Ana María Ruiz ha señalado que "el narcotráfico se siente más fuerte que nunca" en Andalucía y que ya no se reduce solo a las provincias de la costa, sino que afecta también a algunas del interior como Sevilla. En esta línea, la diputada de la ultraderecha e hija de guardia civil ha insistido en el "reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo".

La socialista Rocío Arrabal ha acusado al PP de utilizar "a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para intentar sacar rédito electoral, a costa de las tragedias". En línea con el discurso que mantiene el Gobierno, ha defendido que "se ha incrementado la plantilla" y hay "mejoras salariales". Interior sostiene que el Plan Especial del Campo de Gibraltar "ha supuesto la mayor inversión en recursos, personales y materiales realizada nunca en la zona".

Si bien en la oposición ha apoyado algunos de los puntos claves de la proposición, como la necesidad de incrementar los medios, tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía han recordado el papel de la Junta. El líder de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha exigido la puesta en marcha de "planes de educación, vivienda y juventud" y el andalucista José Ignacio García ha pedido trabajar para "hacer que no merezca la pena y que haya otra opción".

Reclaman la vuelta de OCON-Sur

En el texto de la propuesta, el PP lamenta "el nulo compromiso del Ministro del Interior en la lucha contra el narcotráfico y en atender las constantes necesidades y demandas que palien las deficientes y precarias condiciones de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Así, insisten que "seguimos asistiendo al recrudecimiento de la actividad delictiva" del narcotráfico en la comunidad autónoma.

Entre las principales medidas de la propuesta, una vez más, se ha reclamado la restauración de unidades especializadas como OCON-Sur o la declaración de zona de especial seguridad a los territorios andaluces más afectados por el narcotráfico. Además, pide fomentar la colaboración entre administraciones con una mesa, fomentar una reforma "sustantiva y procesal" del derecho para luchar contra el narco y paliar el "déficit estructural" en los juzgados.