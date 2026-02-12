¿Qué está pasando en Matalascañas? El PSOE critica la "tozudez" del alcalde de Almonte por "entorpecer la recuperación" de la playa

El PSOE sostiene que el Gobierno central presta "la máxima atención" a Matalascañas y reprocha al alcalde de Almonte su falta de colaboración para una actuación integral en la recuperación del paseo marítimo y de la playa de Almonte (Huelva). El parlamentario andaluz por Huelva, Mario Jiménez, asegura que Matalascañas es "la playa de toda la costa española que más atención está dispuesto a poner encima de la mesa el Gobierno de España".

A juicio del dirigente socialista, la "tozudez" del alcalde de Almonte, Francisco Bella, está "entorpeciendo la recuperación" de la playa y afirma que la situación resulta "verdaderamente inexplicable" porque, en su opinión, la falta de colaboración impide abordar una recuperación "mucho más rápida y mucho más eficaz".

Inversión en Matalascañas

Jiménez señala que el Gobierno de España actúa con la incorporación de más de 700.000 toneladas de arena al litoral de la playa onubense además del abordaje de nueve espigones para paliar los daños ya producidos, con una inversión que supera los seis millones de euros. En relación con el municipio, indica que el Ayuntamiento de Almonte recibió por planes de emergencia más de 400.000 euros, una cantidad que supone el 50% de los "800.000 euros que el propio Consistorio presupuestó".

Oferta de convenio

El parlamentario explica que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recibió al alcalde en enero para ofrecer una actuación integral en el conjunto de la playa, que incluía una intervención a cargo del Ministerio para la recuperación definitiva de la playa y de la depuradora, una propuesta que reiteró la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.

El ofrecimiento se ha vuelto a trasladar por carta para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transición para abordar la reforma integral y garantizar el mantenimiento a largo plazo. Jiménez confía en que el alcalde rectifique y acepte la "mano tendida" del Ejecutivo, al considerar que la situación de la playa es "gravísima" y que podría abordarse de forma integral con la inversión anunciada.

La propuesta del ministerio

A mediados de enero, el Ministerio de Transición Ecológica ofreció al Ayuntamiento de Almonte culminar cuanto antes el relleno de arena ya presupuestado, colaborar en las actuaciones de emergencia en la costa y redactar por vía extraordinaria un proyecto estructural para construir un nuevo paseo marítimo de 1,5 kilómetros en el tramo afectado, con más espacio de playa y adaptado al cambio climático, que sería entregado al Consistorio tras su ejecución; además, detalló un paquete de inversiones en la zona centrado en la protección del litoral, la mejora ambiental y la nueva depuradora.