Suspendidas las clases en 22 municipios de Andalucía este viernes por las fuertes lluvias, cinco en la provincia de Sevilla

La suspensión de clases en Andalucía afecta este viernes 13 de febrero de 2026 a 22 municipios de la zona de Grazalema, por previsión de lluvias intensas.

La actividad lectiva presencial se mantiene en el resto de centros educativos andaluces, con la excepción de estas localidades y de algunos centros concretos por riesgos en la zona, desalojos, cortes o estado de carreteras o daños en instalaciones tras el temporal de los últimos días.

En todos los centros afectados se activa o se mantiene la docencia telemática, conforme al proyecto educativo de cada centro.

Municipios sin clases

En la provincia de Cádiz se suspenden las clases en 16 localidades: Grazalema, Torre Alháquime, Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara.

En Málaga, la suspensión afecta a los municipios de Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera.

En la provincia de Sevilla, no hay actividad lectiva presencial en Pruna, Algámitas y Coripe.

Centros afectados

Además de los municipios completos, se mantiene la suspensión presencial en centros específicos de varias provincias.

En Granada, el CPR Ribera de Aguas Blancas, en Quéntar-Dúdar, no imparte clases presenciales.

En Jaén, el IES Cástulo de Linares mantiene la ESO con clases telemáticas y reubica el resto del alumnado en otros centros, mientras que la EOI Carlota Remfry traslada a su alumnado al IES Reyes de España.

En la provincia de Sevilla, la medida afecta al IES Virgen del Rosario (Benacazón), a la EI La Milagrosa y la EI Nuestra Señora de Valme (Dos Hermanas), al CEIP Peña Luenga (El Castillo de las Guardas) y al CEIP Alpesa (Villaverde del Río).

Transporte escolar afectado

El temporal también impacta en el transporte escolar este 13 de febrero. En total, 20 rutas no prestan servicio por problemas de acceso o cortes de carretera: 8 en Cádiz, 7 en Granada, 2 en Huelva y 3 en Jaén.

Con esta decisión, la Junta mantiene la actividad presencial en la mayoría del sistema educativo andaluz y limita la suspensión a las zonas con mayor previsión de lluvias intensas o con incidencias derivadas del temporal.