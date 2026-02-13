Las 100 mujeres de la industria andaluza que son inspiración: "Nuestras niñas tienen que aprender a soñar en grande"

Aunque los avances de la incorporación de la mujer a la industria en los últimos años son destacados, aún queda mucho camino por recorrer. Con este leitmotiv, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha durante toda esta semana una serie de actividades para dar visibilidad a mujeres que puedan inspirar a las más jóvenes y así darles a conocer las oportunidades de presente y futuro con las que cuentan en estos sectores.

El broche de oro ha tenido lugar este viernes en el Palacio de San Telmo con la publicación '100 mujeres referentes en la industria andaluza', un acto en el que han participado la científica Eva Laín, impulsora de Laín Technologies -una empresa innovadora que trabaja en el sector minero en Huelva- y Concha Yoldi, presidenta de Persán, ambas medallas de Andalucía.

Eva Laín, una emprendedora joven en Riotinto

Durante su discurso, Laín ha destacado el cambio que ha vivido en primera persona en los once años que lleva en activo en un sector tan masculinizado históricamente como es la minería. "Hace 11 años que llegué a Riotinto y fui testigo de la profunda transformación del sector que siempre ha sido visto como exclusivamente masculino", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que las mujeres están "irrumpiendo con muchísima fuerza a todos los niveles: es normal ver mujeres en puestos donde antes era impensable", también en la toma de decisiones, "donde antes solo se veían corbatas".

Admite que, cuando comenzó su andadura de emprendimiento, no solo lo tuvo difícil por ser mujer, sino también por ser joven y por, precisamente, intentar emprender. "Me encontré con cierta resistencia y me sentí con la necesidad de demostrar más que si fuera un hombre; es algo que ha cambiado pero tenemos mucho trabajo por delante porque, en mi caso, no hubiese llegado más lejos, pero sí más rápido si hubiera sido hombre".

En cualquier caso, ha destacado la importancia de incluir a las mujeres y sus valores en los equipos de trabajo y ha apuntado la necesidad de ser inspiración para los más jóvenes con su trabajo. "Nuestras niñas y jóvenes tienen que aprender a soñar en grande", ha abundado.

Concha Yoldi, la voz de la experiencia en la gran industria

Tras Laín ha intervenido Concha Yoldi, quien ha mostrado su agradecimiento por estar incluida en esta publicación "y hacerlo en representación de mujeres tan valientes". "Vosotras hacéis cada día más grande la industria andaluza", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que la lista refleja la presencia femenina creciente en este sector y en todos los de la economía de la comunidad. "Es una evolución que no responde a cuotas, sino a todo lo que aportamos a nuestra tierra", ha indicado.

A este respecto, ha señalado que estar en esta publicación "conlleva una responsabilidad" para poner a la industria "en el lugar que merece. Asimismo, Yoldi ha aplaudido los mensajes de unidad lanzados en las últimas semanas y días tras los dos desastres que han asolado Andalucía: el trágico accidente ferroviario de Adamuz y el temporal. "Como sociedad civil me enorgullezco de esa actitud", ha abundado.

En esta línea, la presidenta de Persán ha reclamado "esa misma sensatez para que Andalucía reciba lo que le corresponde". Entre las infraestructuras necesarias, ha señalado las sanitarias, educativas e hidráulicas, entre otras, al tiempo que ha apuntado la necesidad de construir viviendas para dar soluciones habitacionales en un momento de altos precios y baja oferta. "El talento por sí mismo no basta; sin un entorno que acompañe, no llegamos", ha advertido.

El progreso de la industria "no podrá ser" sin las mujeres

El acto ha sido clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado que "cualquier sociedad moderna necesita algo tan lógico como que más de la mitad de ella se incorpore a sus sectores productivos. Las que no lo hacen, no pueden progresar".

Moreno ha planteado la importancia para la economía andaluza de la incorporación de la industria como una de sus piezas clave. "Un tercio del crecimiento económico de Andalucía viene de la industria", ha recordado.

En este sentido, ha puesto en valor que este sector genera empleo de calidad y no se deslocaliza de forma fácil. "Va a ser muy difícil avanzar si no incorporamos el talento femenino", ha añadido.