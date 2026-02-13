Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico

La Aemet prevé precipitaciones generalizadas, rachas huracanadas en el área mediterránea y un desplome térmico

Andalucía, bajo el azote de Oriana antes de la llegada del frío ártico

Andalucía, bajo el azote de Oriana antes de la llegada del frío ártico / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La borrasca Oriana marca este sábado un cambio de tiempo en la Península con lluvias generalizadas y fuerte viento en amplias zonas del país.

La Aemet informa de que el reforzamiento del anticiclón de las Azores, junto al paso de la borrasca, impulsa rachas de viento muy intensas, especialmente en el área mediterránea. Durante la jornada se activan avisos en buena parte de España, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental.

En el norte peninsular y el área mediterránea se espera la mayor incidencia del temporal, mientras que en el resto las lluvias tienden a remitir a lo largo del día.

Avisos de la Aemet para este sábado en Andalucía

Avisos de la Aemet para este sábado en Andalucía / El Correo

Andalucía en alerta

En Andalucía predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el interior oriental y sierras Béticas durante la mañana. Así, en Almería se mantendrá activado el aviso naranja hasta las 17.00 horas y en Granada hasta las 6 de la mañana por vientos muy fuertes y fenómenos costeros, mientras que en Cádiz lo estará hasta esa misma hora por fenómenos costeros.

Por su parte, en Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga se activará el aviso amarillo por viento (Córdoba y Jaén), por fenómenos costeros (Huelva) o por ambos fenómenos (Málaga).

Frío ártico y nieve

El desplazamiento del anticiclón al oeste de la Península y la posición de Oriana al este favorecen la entrada de aire ártico por el norte, esto hará que las temperaturas bajen entre 2 y 3 ºC de forma general, con descensos superiores a 5 ºC en el noreste y en torno a 4 ºC en el sureste.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Sevilla - Sábado 14 de febrero

00:00 – 06:00

Temperatura a las 06:00: 9°C.

Viento del noroeste (NO) de 25 km/h, con rachas máximas de hasta 35 km/h.

06:00 – 12:00

Temperatura a las 12:00: 15°C.

Viento del norte (N) de 30 km/h, con rachas máximas de hasta 45 km/h.

12:00 – 18:00

Temperatura a las 18:00: 13°C.

Viento del noroeste (NO) de 15 km/h.

18:00 – 24:00

Temperatura a las 24:00: 9°C.

Viento del suroeste (SO) de 5 km/h.

Durante el fin de semana el ambiente es invernal, con heladas en la mitad norte y nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos. De cara al domingo se prevé una imposición de la estabilidad en toda Andalucía.

