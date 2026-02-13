Las borrascas dejan graves destrozos en las playas y el paseo marítimo de Rota: "Necesitamos actuaciones urgentes"

El alcalde de la localidad gaditana de Rota, José Javier Ruiz, ha pedido apoyo económico a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para afrontar costes de cara a la proximidad de la Semana Santa y el arranque de la temporada alta. Las playas de Punta Candor, Galeones y Costa Ballena se encuentran gravemente afectadas con diversos destrozos y peligra su estado para los meses de gran afluencia turística. El alcalde ha estado esta mañana sobre el terreno para valorar el estado actual de las playas destacando "la magnitud de los daños".

El Ayuntamiento de Rota va a solicitar formalmente "mecanismos extraordinarios de financiación" a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de poner en marcha actuaciones "urgentes". El Gobierno municipal pretende garantizar la seguridad, accesibilidad y adecuado estado de las playas de cara a la Semana Santa.

El primer edil ha destacado "la labor incansable" que vienen desarrollando los operarios municipales, "incluso en condiciones meteorológicas muy adversas". El Ayuntamiento ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que "extreme la precaución y colabore en la conservación del litoral".

Punta Candor y Costa Ballena: las playas más afectadas

En declaraciones a El Correo de Andalucía, el delegado de Playas, José Antonio Medina, ha subrayado la retirada de arena como "problema fundamental", especialmente en Punta Candor o Costa Ballena con "hasta 2 metros de arena", indicado al tiempo que aseguraba que esta situación "no se ha visto antes".

"Durante el invierno vamos haciendo movimientos de arena en función de cómo la naturaleza nos va retirando o aportando, pero con este temporal la retirada va a ser mucho mayor". Asume que los fondos municipales pueden hacer frente a los costes en las playas de Galeones, Chorrillos y Costillas, donde la afectación es menor. Sin embargo, necesitan a las demás administraciones para las actuaciones en Punta Candor o Costa Ballena.

Además, el temporal ha causado el derribo de pasarelas, el destrozo de paseos marítimos, así como una gran cantidad de restos orgánicos han sido arrastrados. Solo en Punta Candor eran alrededor de 24.000 kilos de residuos acumulados.