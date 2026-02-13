Sin carta ni menús: el restaurante de Huelva donde tú mismo entras en la cocina y eliges qué comer de las ollas

En el corazón del municipio onubense de Almonte existe un restaurante que parece anclado en el pasado gracias al exquisito sabor de sus guisos tradicionales, el trato cercano de sus trabajadores y esos olores de siempre que salen cada jornada de los fogones que capitanea Rosendo Martín Fernández que, desde 1971, ha convertido este rincón de Huelva en un paraíso del buen comer.

Así es El Tamborilero, un lugar lleno de autenticidad que no solo se plasma en sus sabores, sino también en su forma de pedir sus platos.

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de negocios, en los que se muestra una extensa lista de opciones a los comensales, este negocio no cuenta con carta ni menú, sino que son los propios clientes los que deben acercarse a la cocina y ver cada plato en los fogones para escoger cuál prefiere.

Medio siglo en un antiguo lagar de Huelva

La encargada de mostrar este curioso lugar situado en pleno centro de Almonte ha sido la creadora de contenido gastronómico sevillana 'Como con Mimi', que ha acudido a este mesón situado en el camino del Rocío, el Parque de Doñana y Matalascañas que abrió sus puertas hace 55 años sobre un antiguo lagar de Huelva.

"El encanto del sitio es el siguiente: te dan la mesa, te sientas, pero no hay carta. Tú pasas a la cocina y, allí, te dicen lo que han preparado en el día y tú eliges", ha explicado la sevillana, que ha asegurado que se trata de una oferta gastronómica "increíble" sobre la que asegura que "no hay ningún sitio en España que haga eso".

La curiosa forma de pedir los platos en este mesón de Almonte

Un proceso que muestra la propia creadora de contenido tras levantarse de su mesa y acudir a la cocina, donde le muestran todas las ollas y sartenes repletas de comida que hay sobre los fogones y en el horno para cantarle los platos del día.

"En frío tengo salmorejo, ajo blanco, ensalada de aguacate, ensalada de arroz con manzana y una pimentada que lo servimos con ventresca de atún. También tenemos una paella, un guiso típico de Huelva de choco con patatas, menestra de verdura, pisto de calabacín que lo servimos con huevos fritos y un bacalao fresco con tomate", ha señalado el cocinero.

La carta de este restaurante de Huelva cambia cada día

Pero su oferta del día no acaba aquí, sino que a estos guisos se suman el atún en crema de almendras, lubina rellena con jamón, gamba y bechamel, pechugas de pollo rellenas de jamón, muslo de pollo al horno y solomillo al Pedro Ximénez.

"Y en el horno también hay pimientos verdes rellenos de lomo de cerdo y jamón, y unas berenjenas rellenas de carne gratinadas con bechamel", ha recalcado el cocinero.

Sabor, calidad, cantidad y buen precio

Unos platos rebosantes de sabor, cantidad y calidad que, además, destacan por su bajo precio, disponibles por una media de entre 7 y 8 euros. "El plato más caro son 12 euros", ha recalcado la influencer, que ha explicado que su capitán, Rosendo, acude a sus 85 años todas las mañanas al mesón para cocinar los guisos.

"Venir aquí es una experiencia", ha señalado la sevillana sobre este negocio familiar situado en la avenida de la Juventud 2 de Almonte que está abierto de martes a viernes de 8.30 a 17.00 horas; los sábados de 9.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas; y los domingos de 9.00 a 17.00 horas.