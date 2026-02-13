Embalses en la cuenca del Guadalquivir: estos son los tramos en rojo y naranja tras las borrascas
Los embalses de la cuenca del Guadalquivir ganan casi 2.600 hectómetros y están al 80 %
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado este viernes de que el volumen de agua almacenada en los embalses de esta cuenca han experimentado un incremento "muy significativo" desde el inicio de la borrasca Leonardo (21 de enero) y, en total, han ganado 2.591 hectómetros cúbicos, pasando del 47 al 80 % de su capacidad total.
Según ha detallado en un comunicado este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo desde el 26 de enero hasta este 13 de febrero el aumento ha sido de 2.408 hectómetros.
Un total de 35 presas del Guadalquivir están desembalsando actualmente, de las que 14 se encuentran aliviando.
Las maniobras continúan a lo largo de este viernes para ajustar los caudales según la evolución hidrológica y las previsiones meteorológicas. De esas presas que alivian, seis están en Jaén, dos en Córdoba, cuatro en Sevilla y dos en Ciudad Real.
Bajo este contexto, la CHG continúa monitorizando la situación de forma permanente y mantiene la coordinación con Protección Civil, ayuntamientos y administraciones competentes para garantizar la seguridad de la población y el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas ante este episodio de lluvias persistentes.
Niveles del Guadalquivir
En el tronco del Guadalquivir, la evolución general es descendente y disminuye el número de tramos en nivel rojo y naranja.
En la provincia de Jaén solo permanece en nivel rojo el tramo de Marmolejo, con situación estable, mientras que Mengíbar y Andújar continúan en nivel naranja. El resto de tramos se sitúan en nivel amarillo.
En Córdoba, se mantienen seis tramos en umbral rojo —El Carpio, Córdoba capital, Fuente Palmera y Almodóvar del Río— con tendencia estable o ligeramente ascendente.
En la provincia de Sevilla no hay tramos en nivel rojo y únicamente Lora del Río permanece en nivel naranja.
En este caso, la tendencia es ascendente debido a los caudales procedentes de las presas de Córdoba.
Cauces secundarios en vigilancia
En los cauces secundarios, los niveles descienden de forma generalizada en toda la cuenca. La excepción se da en las zonas donde se concentran las precipitaciones de las últimas horas.
El río Genil presenta los tramos de Íllora y Pinos Genil en nivel rojo, mientras Huétor Tájar está en nivel naranja con tendencia estable.
En Jaén, el Guadalimar en Ibros continúa en nivel rojo y el Jándula, en Andújar, permanece en nivel naranja. En la provincia de Sevilla, los ríos Corbones y Guadaíra se mantienen en nivel naranja.
La CHG mantiene el seguimiento continuo de la situación ante la persistencia de las lluvias.
