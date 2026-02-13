Investigan a una mujer tras viralizarse un vídeo de un perro encadenado en una casa inundada de Jerez

La Guardia Civil de Cádiz investiga a una mujer por un presunto delito de maltrato animal tras la difusión de un vídeo grabado en la barriada de El Portal, en Jerez de la Frontera.

En las imágenes se observa a un pastor belga malinois encadenado en el interior de una vivienda que había sido desalojada por las inundaciones. Las actuaciones se inician en la tarde del pasado 8 de febrero, cuando los agentes tienen conocimiento de la circulación del vídeo en redes sociales.

En la grabación se aprecia al perro atado a la reja de una ventana dentro de la casa anegada, con un estado visible de desnutrición y falta de cuidados.

Tras retirar al animal del domicilio, el Seprona comprueba el estado en el que se encontraba antes de las inundaciones.

Presentaba desnutrición severa, heridas sin atender y parásitos, según se constata posteriormente.

Los agentes verifican in situ que el perro tenía un estado nutricional deficiente y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Entre ellas destacan laceraciones sangrantes en el cuello provocadas por la cadena con la que estaba sujeto a la ventana.

Investigación en Jerez

Localizada la propietaria, que se encontraba acogida en casa de un familiar en la misma barriada, esta declara que olvidó que el animal permanecía atado en el domicilio cuando fue desalojada por las inundaciones.

Según se comprueba, la mujer había recogido al perro tras conocer la viralización del vídeo.

El animal es trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, donde se recupera de manera satisfactoria.

Tras la revisión veterinaria, se emite un informe que confirma el estado del perro y permite a la Guardia Civil proceder a la investigación de la actual propietaria como presunta autora de un delito de maltrato animal.