Cambios de horario en las ITV de Andalucía: cerrarán dos sábados al mes en las grandes ciudades

Andalucía tiene 71 estaciones de ITV fijas y otras 14 unidades móviles. Hasta ahora las ubicadas en las grandes ciudades y las zonas con mayor afluencia de vehículos abrían todos los sábados. Sin embargo, el nuevo convenio colectivo firmado esta semana para los 1.600 trabajadores de Veiasa, la empresa pública que gestiona este servicio, obligará a revisar de forma inmediata todos los horarios. El número de sábados disponible para realizar revisiones se va a reducir sensiblemente.

Con el nuevo convenio colectivo firmado entre la dirección de Veiasa y los sindicatos en las estaciones de ITV que prestan servicio a las grandes ciudades, sólo estarán abiertas dos sábados cada mes. En las instalaciones que prestan servicio a zonas medianas o pequeñas el régimen será incluso más restrictivo: sólo un sábado mensual.

Este cambio no implica que se modifiquen las horas de apertura efectiva. Pero sí que se reordenen los horarios. Las estaciones de ITV de mayor tamaño seguirán abriendo 70 horas en semana pero se concentrarán especialmente de lunes a viernes cuando el horario pasará a ser de siete de la mañana a nueve de la noche. En el caso de las instalaciones medias y pequeñas el número de horas abiertas continuará siendo de 40 distribuidas de lunes a viernes.

"La reducción de las aperturas los sábados no va a impactar en la cobertura del servicio", explica la Consejería de Industria que subraya que con el nuevo convenio, que viene a sustituir al caducado en 2017, no se reducen las horas de trabajo asignadas a cada plantilla pero sí se facilita una reordenación de los horarios.

Un convenio que desbloquea un enquistado conflicto laboral

Esta revisión de los horarios se enmarca dentro de un nuevo convenio que ha supuesto el desbloqueo de un conflicto laboral enquistado desde hace años que llegó a provocar una grave huelga en el servicio en el año 2024. Desde entonces se retomaron las negociaciones con los sindicatos hasta que se ha conseguido formalizar un acuerdo este jueves.

En el ámbito económico, el convenio recoge un plan de reclasificación de la categoría profesional de 457 trabajadores para "reconocer su experiencia y nivel de cualificación". Asimismo se reordenarán los grupos profesionales y el sistema de promoción interna en función de la responsabilidad, las cualificaciones técnicas y la antigüedad.

"Es un acuerdo justo, que actualiza las condiciones laborales de la plantilla sin comprometer el sostenimiento económico de la empresa a largo plazo”, resumió el consejero Jorge Paradela quien subrayó que el convenio incorpora medidas que permiten impulsar la carrera profesional, adecuar la clasificación profesional y mejorar el sistema de promoción interna. Asimismo, el texto favorece la optimización de la organización del trabajo e incluye medidas para el fomento de la conciliación.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, participó en la firma de este acuerdo que desbloqueaba el conflicto laboral y en el que participaron también los tres grandes sindicatos con representación en la plantilla: UGT, CCOO y Csif.