La Junta elige a la CTA como entidad colaboradora para acelerar procesos de innovación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha seleccionado a CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) como entidad colaboradora de la Junta de Andalucía para acelerar los procesos de innovación empresarial, tras un proceso de convocatoria pública.

La designación permitirá a CTA participar en la gestión de las líneas 3 y 4 del programa InnovAndalucía, destinadas a fomentar actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico en el marco del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

26,4 millones en ayudas

Las dos líneas de subvenciones suman un presupuesto total de 26,4 millones de euros. La línea 3, centrada en proyectos de innovación empresarial, dispone de 11,4 millones, mientras que la línea 4, orientada a la aviación sostenible, cuenta con 15 millones de euros.

Ambas están dirigidas a proyectos de investigación y desarrollo ejecutados por empresas, en colaboración con los Agentes de Generación del Conocimiento.

Como entidad colaboradora, CTA asistirá a la Consejería desde la fase de presentación de solicitudes hasta la justificación final de las ayudas, incluyendo la elaboración de informes de evaluación. La administración autonómica mantendrá en todo momento el control y la decisión sobre el procedimiento.

Experiencia en I+D+i

Las bases de la convocatoria exigían experiencia en la gestión de subvenciones destinadas a innovación empresarial en Andalucía durante los últimos cinco años. CTA acredita una trayectoria de 20 años gestionando su propio programa de incentivos a la I+D+i empresarial.

En ese periodo ha concedido 214,56 millones de euros en incentivos a 856 proyectos empresariales, que han movilizado una inversión total de 611,94 millones de euros.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha destacado que la designación consolida a la corporación como una entidad clave de colaboración público-privada para acelerar la innovación, además de reforzar su papel como aliado estratégico del CDTI en Andalucía.