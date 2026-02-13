Maíllo lanza su candidatura a la Junta: “Los servicios públicos no aguantan un tercer mandato de Moreno”

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que su candidatura a la Presidencia de la Junta representa a quienes “no se resignan a que el pescado esté vendido” para la derecha.

Ha advertido además de que los servicios públicos “no aguantan un tercer mandato” de Juanma Moreno.

Maíllo ha presentado oficialmente su candidatura en el Teatro Salvador Távora de Sevilla, en un acto que ha superado el aforo del recinto, con capacidad para 240 personas.

El dirigente ha estado acompañado por representantes de las formaciones que integran la coalición y por colectivos sociales.

Críticas a la derecha

El candidato de Por Andalucía, coalición que engloba a Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha defendido la necesidad de su proyecto ante un marco de extrema derecha que, a su juicio, “ha salido del armario”.

También ha sostenido que la derecha cree que puede “domarla”, pero la considera “indomable”.

Maíllo ha reivindicado la “dignidad” de los andaluces y ha negado que los jóvenes sean de extrema derecha.

Ha definido el momento actual como histórico para impulsar un proyecto de “profundización democrática” frente a lo que ha calificado como un modelo “profundamente anidemocrático”.

Deterioro de servicios públicos

El dirigente ha centrado parte de su intervención en el “deterioro” de los servicios públicos durante los dos mandatos de Juanma Moreno.

Ha sostenido que esta situación no es casual, sino fruto de una “planificación del modelo de la hegemonía de la patronal privada convertida en negocio”.

Maíllo ha afirmado que Moreno “ha perdido ya la mayoría absoluta” y ha señalado que el reto en las próximas elecciones es que “pierda el gobierno”.

Para ello, ha asegurado que hará “todo lo que pueda”, insistiendo en que no hay resignación en la sociedad andaluza.

En su intervención, ha rechazado que “todo el pescado esté vendido” y ha apelado a la “rebeldía” ciudadana.

Ha instado a los votantes a guiarse por “lo que ven sus ojos” y no por lo que “nos digan”, defendiendo que la resignación no es el camino para propiciar un cambio político.