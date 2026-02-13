Los médicos andaluces vuelven a la huelga: estos serán los servicios mínimos a partir del 16 de febrero

Los médicos andaluces volverán a al huelga este lunes. En total, 30.000 facultativos de la comunidad autónoma están llamados a reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. Los facultativos han rechazado la propuesta que les ofrece el Gobierno central y mantienen los paros en lo que definen como una "primera etapa", con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes. Los sindicatos plantean parar del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Como ha detallado este viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el último paro de facultativos, ocurrido entre el 9 y el 12 de diciembre tuvo un impacto económico de unos 38 millones de euros en el SAS. Así, el dirigente popular ha confirmado la "lógica preocupación del Gobierno andaluz ante una nueva huelga de médicos convocada para el próximo lunes y que se prolongará hasta el viernes".

Críticas de la Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz ha sido muy crítico con las decisiones sobre el estatuto marco de la ministra Mónica García. De esta forma, en numerosas ocasiones desde la Junta se ha insistido a la ministra que negocie con los sindicatos. "Andalucía ha exigido y seguirá haciéndolo un debate y una negociación que no deje fuera a los médicos, ni a las comunidades autónomas ni a otros ministerios de su propio Gobierno", ha defendido Sanz.

Para los facultativos, la propuesta que pone sobre la mesa Sanidad "perpetua" un modelo de carga "excesiva" de trabajo con jornadas semanales de 60 o 70 horas. Los médicos reclaman un estatuto propio para su profesión, más allá del apartado que les dedica el texto actual. Además, exigen la necesidad de que se establezca un marco de negociación propio, distinto al del resto de profesionales sanitarios.

La última movilización nacional, que paró la sanidad en todo el país del 9 al 12 de diciembre, dejó, según los datos del Ministerio de Sanidad, esa movilización contó con la participación del 35,7% de los médicos andaluces. La suma de los tres días provocó la suspensión de suspensión de 212.471 consultas de Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas.

Prestación de servicios mínimos

Como ya ocurrió en la anterior convocatoria, la Consejería de Sanidad, que ha defendido el derecho de sus trabajadores a la movilización, ha puntualizado que su función es "garantizar el funcionamiento del sistema público". Así, han establecido servicios mínimos "para mantener los servicios esenciales relacionados con la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral, y con la protección de la salud".

En los centros de Atención Primaria que cuenten con SUAP y los horarios coincidan, las urgencias del centro será cubierta en el SUAP, mientras aquellos en los que no coincida o que no cuenten con SUAP, deberá haber un médico para poder atender las urgencias. En aquellos consultorios auxiliares que no tengan servicios mínimos, se deberán ofrecer los servicios de los fines de semana y los festivos.

En los hospitales y urgencias "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". Además, se deberá garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades como la punción ovárica para la obtención de ovocitos, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y actividades asistenciales. En la hospitalización se debe garantizar el tratamiento a pacientes que "requieran una asistencia inmediata" sin superar el 50% de los efectivos.