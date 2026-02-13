Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Portil dice basta a la destrucción de las playas en Huelva: "No queremos más parches y estudios guardados en cajones"

La protesta, convocada en Huelva capital, reclama obras definitivas frente a la pérdida de arena que ya afecta a El Portil, Matalascañas y Mazagón

Vecinos de la costa onubense se han manifestado este viernes en Huelva.

Vecinos de la costa onubense se han manifestado este viernes en Huelva. / EFE

R.M.

Huelva

Vecinos de distintos puntos de la costa de Huelva, convocados por la Asociación de Vecinos Portileños, se han manifestado este viernes en la capital onubense para exigir al Gobierno central "soluciones estructurales y definitivas" frente a la grave regresión que sufre el litoral.

La marcha ha comenzado a las 12:30 horas entre la Iglesia de la Concepción y la Subdelegación del Gobierno. Allí se ha leído un manifiesto unitario en el que se advierte de que la desaparición de las playas supone una amenaza directa para la seguridad ciudadana, la economía local y la identidad de la provincia.

El Portil, situación crítica

El manifiesto pone el foco en El Portil, en el término de Punta Umbría, como uno de los casos más preocupantes. En una década, este núcleo ha pasado de contar con cien metros de anchura de playa a sufrir daños en viviendas e infraestructuras urbanas, según exponen los vecinos.

Los manifestantes sostienen que la pérdida de arena no es un "fenómeno natural inevitable", sino el resultado de décadas de intervenciones antrópicas deficientes y de "inacción política". "Cuando una playa desaparece, no solo se pierde arena; se pierde territorio y se pierde futuro", han subrayado los portavoces vecinales, que califican de "negligente e irresponsable" la gestión de la Dirección General de la Costa y el Mar.

HUELVA, 13/02/2026.- Vecinos de la costa onubense, convocados por la Asociación de Vecinos Portileños, se han manifestado este viernes en Huelva para exigir al Gobierno central &quot;soluciones estructurales y definitivas&quot; ante la grave regresión que sufre el litoral, especialmente crítica en núcleos como El Portil, en Punta Umbría. EFE/Alberto Díaz

Vecinos de la costa onubense se han manifestado este viernes en Huelva. / EFE

Riesgos en Matalascañas y Mazagón

La protesta también ha señalado la situación de Matalascañas, donde la regresión ha destruido parte del paseo marítimo. Además, en Mazagón, 150 viviendas de las Casas de Bonares corren riesgo sanitario por la rotura de colectores de aguas residuales tras los últimos temporales, según recoge el manifiesto.

La plataforma ciudadana exige al Estado un "plan integral de recuperación" con presupuestos reales y rechaza los aportes puntuales de arena que, aseguran, "el primer temporal se lleva". "No queremos más parches ni estudios que se acumulan en cajones; exigemos transparencia y obras de ingeniería que equilibren el sistema de sedimentos", recoge el texto leído ante la Subdelegación.

La movilización ha concluido con un llamamiento a la unidad de toda la costa onubense, desde Ayamonte hasta Almonte, y con el aviso de que las protestas continuarán si no hay un compromiso firme por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

