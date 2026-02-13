Registrados vientos de hasta 111 km/h en Andalucía: estos son los puntos más golpeados en las ocho provincias por la borrasca Oriana

Hoy viernes 13 de febrero el viento es protagonista de la jornada con las ocho provincias con avisos de Aemet por este fenómeno, con especial incidencia en Almería con aviso naranja, el resto con nivel amarillo. Se están registrando valores entre los 111 km/h y muchos registros entre los 90 y los 70 km/h, incluidas las provincias de Sevilla y Cádiz.

Los vientos más altos de Andalucía hoy: hasta 111 km/h

El viento ha soplado con mucha fuerza esta mañana en Andalucía, con las rachas más destacadas concentradas en Almería, donde destacan Cabo de Gata (111 km/h a las 08:40) y Almería Aeropuerto (105 km/h a las 08:00), seguidas de Carboneras (96 km/h a las 09:00), Láujar de Andarax (95 km/h a las 09:00) y Roquetas de Mar (82 km/h a las 09:00). En Granada, el viento ha golpeado con especial dureza en Sierra Nevada: Camarate 2 (104 km/h a las 05:10) y el Radiotelescopio (102 km/h a las 05:30), además de Cañar (75 km/h a las 00:00), Granada Aeropuerto (68 km/h a las 09:30) y Dólar (67 km/h a las 05:50). En Málaga, los picos han llegado a Benahavís (84 km/h a las 09:00) y Ronda Instituto (80 km/h a las 08:30), con Marbella (78 km/h a las 08:50), Alpandeire (75 km/h a las 09:00) y Gaucín (75 km/h a las 07:20).

Arbol roto por el viento este viernes en Sevilla, en la Parroquia de la Paz. / V.F.

En el oeste, Cádiz ha liderado los registros con Barbate (87 km/h a las 07:30), por delante de Tarifa (84 km/h a las 08:10) y Olvera (82 km/h a las 08:00); completan el ‘top 5’ Jerez de la Frontera Aeropuerto (76 km/h a las 08:40) y San Fernando (75 km/h a las 08:00). En Huelva, el temporal ha dejado máximos en El Campillo (78 km/h a las 03:40) y Moguer, El Arenosillo (77 km/h a las 05:40), además de Cartaya (73 km/h a las 05:50), Almonte (69 km/h a las 05:50) y Huelva, Ronda Este (65 km/h a las 05:20). En Sevilla, las rachas han subido a Fuentes de Andalucía (80 km/h a las 09:00) y Sevilla Aeropuerto (76 km/h a las 09:00), con Osuna (67 km/h a las 04:40), Carrión de los Céspedes (66 km/h a las 06:40) y Guadalcanal (66 km/h a las 05:00).

En el interior, Córdoba ha rozado también valores muy altos con La Rambla (84 km/h a las 04:50) y Espiel (83 km/h a las 07:20), seguidas de Córdoba, Embalse de Guadanuño (80 km/h a las 07:00), Valsequillo (76 km/h a las 09:00) y Córdoba, Prágdena (73 km/h a las 05:10). En Jaén, el pico se ha anotado en la capital con Jaén (84 km/h a las 04:10), por delante de Andújar (78 km/h a las 08:10), Santa Elena (67 km/h a las 06:30), Linares (57 km/h a las 06:00) y Bailén (56 km/h a las 05:50).