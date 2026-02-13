Sierra Nevada queda aislada: cortada al tráfico la carretera a Pradollano por hundimiento de la vía

El temporal ha hecho estragos por toda Andalucía y hay sectores, como la agricultura, que suma pérdidas milmillonarias. También el turismo ha sufrido el impacto de las intensas lluvias y el fuerte viento, a lo que se suman las dificultades de la conexión con Madrid tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

La afectación de este tren de borrascas en las carreteras es también importante en muchas zonas de la región. Una de ellas es la carretera de acceso a Pradollano (A-395 R1), que ha sido cortada de manera preventiva por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, según ha informado en una nota de prensa. Esta medida afectará a aquellos que tuvieran planes para esquiar este fin de semana, el primero sin graves incidencias meteorológicas desde prácticamente principios de 2026 en plena temporada de esquí.

Esta decisión se ha tomado después de que los equipos de conservación de carreteras hayan detectado un hundimiento de la calzada provocado por las últimas borrascas a la altura del kilómetro 31,5. "Se ha optado, para velar por la seguridad de los conductores, por el cierre de la circulación mientras los técnicos analizan el grado de deterioro de este tramo de vía", ha subrayado la Consejería que dirige Rocío Díaz.

"La prioridad son las personas"

La consejera se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para comprobar con los técnicos el alcance de los daños y las medidas que se vayan a adoptar. Asimismo, ha justificado el corte de la carretera por “motivos de seguridad, porque la prioridad son las personas”.

La Junta de Andalucía, ha subrayado, ya cuenta con personal y maquinaria sobre el terreno, pero previamente ha instalado una serie de equipos para monitorizar la evolución de este hundimiento de calzada para, a partir de ahí, adoptar medidas de contingencia para garantizar la plena seguridad de este tramo.

Ante la situación actual, la Consejería de Fomento pide a los usuarios que se abstengan de subir a Sierra Nevada, ya que la carretera permanecerá cortada al tráfico mientras se evalúan los daños ocasionados por el río atmosférico en este punto de la carretera.

Plan de mejora integral de la carretera

Este tramo es uno de los que la Consejería de Fomento tiene incluido dentro de las obras de mejora integral de la carretera de acceso a Sierra Nevada, donde estaba prevista la construcción de una pantalla de pilotes. "Es más, ya había trabajos de análisis y medición sobre el terreno que ha permitido detectar con antelación este hundimiento y proceder al corte de la carretera", ha subrayado la Consejería en su nota.

Junto a la consejera, han acudido al acceso a Pradollano el alcalde de Monachil, José Morales; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; el director gerente de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez; el delegado de Fomento en Granada, Antonio Ayllón y el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Orduño Vázquez.