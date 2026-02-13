La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: "los mecanismos de sifones hacen su trabajo"

La presa de Montejaque ha abierto sus compuertas para desembalsar el agua acumulada tras la borrasca Leonardo. Lo ha hecho por primera vez en su historia, ya que fue construida hace 100 años pero nunca entró en funcionamiento, por problemas en su construcción.

La apertura de las compuertas llega en un momento clave, ya que el nivel del agua había ido subiendo de forma progresiva tras las lluvias de la borrasca Leonardo y las importantes escorrentías que se han ido produciendo en los días posteriores. Tanto es así que el jueves ya estaba a 30 centímetros de llegar al punto de coronación y, por la noche, el agua superaba su altura y empezaba a salir por arriba de la presa.

Con la puesta en marcha del sistema de sifones, que se han activado tras un siglo abandonados y sin haber entrado en servicio antes, el nivel se espera que vaya bajando a niveles de seguridad.

"Los mecanismos están haciendo su trabajo"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha confirmado este viernes que la presa de Los Caballeros, en el municipio de Montejaque, está operando correctamente, a pesar de las expectativas previas sobre su inoperatividad. Según Navarro, tras alcanzar la coronación de la presa, los "mecanismos de sifone están haciendo su trabajo" de manera eficiente, permitiendo el paso controlado del agua.

El río Guadiaro con el agua desembalsada de la presa de Montejaque, a su paso por la Estación de Benaoján / L. O.

Navarro aseguró que las familias ubicadas río abajo y que podrían haberse visto afectadas por una posible crecida del río Guadiaro fueron evacuadas días antes y no están en riesgo. La delegada explicó que el agua seguirá su curso a través de casi ocho kilómetros de la cueva del Hundidero, un proceso que ayudará a reducir la fuerza y cantidad del caudal antes de llegar a la salida del Gato.

Navarro destacó la importancia del trabajo realizado por los profesionales involucrados, asegurando que la situación está bajo control y los vecinos de la zona pueden sentirse tranquilos.

Tranquilidad en los ayuntamientos vecinos

Desde los ayuntamientos cercanos también han dado cuenta de ello. Así, el Consistorio de Benaoján ha indicado que la presa "ya está vertiendo por aliviadero superior, demostrando que funcionan los sifones y el mecanismo que tiene sin probar desde hace más de un siglo".

"Tenemos que estar contentos. Ahora los expertos van a comprobar cómo funciona tras la laminación del sistema de cuevas Hundidero-Gato y van a estar muy pendientes del cauce", añaden, al tiempo que insisten en que "hay que seguir tranquilos de que los trabajos preventivos se han hecho y no hay riesgos para la población".

De igual modo, desde el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, municipio en el que también hay vecinos que permanecen desalojados de manera preventiva de la Zona de la Estación de Cortes, han incidido en las "buenas noticias" que supone que la presa esté aliviando agua.

"Nos mantenemos pendientes al cauce del río a su paso por Estación de Cortes y además, en continuo contacto con Benaoján y Jimera", han añadido en el mensaje.

De igual modo, desde el Ayuntamiento de Montejaque también han dado cuenta de la información, al tiempo que también han incidido en que "hoy, más que nunca, los vecinos de la zona pueden estar tranquilos" "Seguimos transmitiendo un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos. La presa continúa bajo control y está funcionando conforme a lo previsto". "Los sistemas de supervisión y seguridad operan con normalidad, y en todo momento se ha realizado y se sigue realizando un seguimiento constante de la situación", han abundado.

Control exhaustivo

Cabe recordar, por otro lado, que sobre la presa el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que "es ahora mismo lo que nos ocupa especialmente", recordando que sigue el desalojo preventivo de personas de Benaoján, a las que se suman esta docena de personas, y del pueblo limítrofe Jimera de Líbar.

"Se está, tanto desde el punto de vista geológico, monitorizando cuál es el espacio perimetral de esa presa para comprobar cuál es el nivel del acuífero que hay en torno a la misma", así como "vigilancia absoluta por parte de Guardia Civil y de la UME en cuanto a los caudales y, por supuesto, de los profesionales", aseguró.