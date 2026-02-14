Alerta por viento en Andalucía: 84 vías cortadas y rachas de hasta 90 km/h en Almería

El temporal de viento y los desprendimientos de ladera concentran la atención de los servicios de emergencia en Andalucía, donde permanecen cerradas al tráfico 84 carreteras y continúa activo el aviso naranja en Almería.

Según el balance facilitado por el 112 de Andalucía, el viento motiva la mayoría de los avisos por segunda noche consecutiva.

En Córdoba, un árbol cae sobre un vehículo en la calle Isla Gomera a las 07:15 horas mientras en Málaga, una palmera vence en el Paseo de la Farola por efecto de las rachas. En ambos casos no se registran heridos.

Carreteras cerradas en Andalucía La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de 157 carreteras afectadas en la comunidad autónoma. De ellas, 84 están totalmente cerradas al tráfico rodado. La provincia más castigada es Cádiz, con 29 vías cortadas. Le siguen Córdoba (22), Málaga (11) y Jaén (10). Con menor incidencia figuran Sevilla (seis), Granada (cuatro) y Huelva y Almería, con una vía cerrada cada una. En la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) se decreta el cierre de la carretera A-395 durante este sábado. La decisión se adopta tras detectarse grietas en el asfalto y desprendimientos en las inmediaciones de Pradollano. Por el contrario, el aeropuerto de Córdoba recupera la normalidad y reabre al tráfico comercial. La infraestructura permanece clausurada durante una semana por la crecida del río Guadalquivir.

Situación hidrológica y avisos

En la presa de Montejaque (Málaga), los sifones dejan de verter agua a las 03:41 horas al descender el nivel por debajo del umbral de desembalse.

La situación general en presas y cauces es de normalidad y el objetivo es restituir los niveles máximos analizando cada caso.

Desde el pasado 27 de enero se gestionan 12.692 incidencias en Andalucía relacionadas con el paso continuado de frentes. Cádiz encabeza el listado con 2.676 emergencias, seguida de Jaén (2.206) y Sevilla (2.118). Granada (1.827), Málaga (1.297) y Córdoba (1.210) figuran a continuación, mientras que Almería (824) y Huelva (534) cierran el balance.

También hay aviso amarillo por viento en zonas de Jaén, Granada, Málaga y Córdoba.