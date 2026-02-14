El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas

El Cuponazo de la ONCE del viernes reparte más de ocho millones de euros en Andalucía, con Almería como provincia más agraciada al concentrar 6,7 millones. La mayor parte de los premios se concentra en Almería, que suma 6,7 millones de euros.

Tras esa cantidad, el reparto incluye 400.000 euros en Sevilla, 280.000 en Cártama (Málaga), 240.000 en Granada y Andújar (Jaén), 80.000 en Huelva y 40.000 euros en Puerto Real (Cádiz) y Villanueva del Trabuco (Málaga).

Seis millones en Gérgal

En la localidad almeriense de Gérgal, Antonio Álamo vende la serie agraciada con seis millones de euros, el mayor premio que ofrece el Cuponazo.

El vendedor, vinculado a la ONCE desde 2023, distribuye además nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno en Plaza Nueva, lo que eleva el total repartido en este municipio a 6.360.000 euros.

“Estoy emocionado vivo, no me lo creo todavía, es increíble”, afirma tras conocer el resultado.

Recuerda que comenzó una nueva etapa laboral tras una enfermedad y destaca la oportunidad recibida.

Su primer pensamiento, tras dar el premio, es para su padre, que también repartió un Cuponazo años atrás en el mismo pueblo.

A más de 80 kilómetros, en Vera, Bartolomé Caparrós vende diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la calle del Mar.

“No he dormido en toda la noche”, reconoce satisfecho por la alegría repartida.

Reparto en otras provincias

En la provincia de Málaga, Cártama recibe 280.000 euros tras la venta de siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno en su estación.

También en territorio malagueño, en Villanueva del Trabuco, se vende otro cupón premiado con 40.000 euros.

El sorteo deja además premios en Sevilla, Granada, Andújar, Huelva y Puerto Real, completando el reparto por siete provincias andaluzas.

Cómo funciona el Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE ofrece cada viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros.

Además, reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El modelo incluye premios adicionales a las cuatro, tres y dos primeras y últimas cifras, así como reintegros de tres euros a la primera y a la última cifra.

Para el martes 17 de febrero, el Eurojackpot que comercializa la ONCE en España junto a otros 18 países del espacio económico europeo ofrece un bote de 41 millones de euros.