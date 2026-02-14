El temporal deja 14 millones en desperfectos en hospitales y centros de salud de Andalucía

Las sucesivas borrascas que han azotado Andalucía han tenido efectos devastadores en muchas zonas y también infraestructuras, entre ellas, las sanitarias. La Junta de Andalucía ha cifrado en 14 millones de euros los daños estructurales provocados por el reciente temporal en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La estimación permitirá priorizar las reparaciones ya en marcha y asegurar la continuidad de la asistencia.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado que la valoración inicial servirá para acelerar las intervenciones más urgentes y garantizar la seguridad de profesionales y pacientes.

Principales daños detectados

Las incidencias más relevantes se concentran en cubiertas, sistemas de saneamiento, instalaciones eléctricas y elementos exteriores, afectados por filtraciones de agua, fuertes rachas de viento y desprendimientos.

A pesar de los desperfectos, la actividad asistencial se ha mantenido garantizada en todos los casos, según ha subrayado el consejero.

Entre las actuaciones de mayor volumen económico figura la reparación completa de la cubierta de Urgencias del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, con una inversión cercana al medio millón de euros. También destacan intervenciones en el Hospital Universitario Puerta del Mar, relacionadas con la central de frío y la red de saneamiento.

Impacto por provincias

La evaluación refleja una incidencia desigual en el territorio andaluz. Cádiz concentra más de 4,5 millones de euros en reparaciones, seguida de Sevilla (más de 2,2 millones), Jaén (más de 2,1 millones) y Málaga (cerca de 1,9 millones).

En Córdoba, los daños superan los 1,4 millones de euros, mientras que Huelva, Granada y Almería presentan afecciones de menor cuantía, aunque relevantes para el mantenimiento de la actividad sanitaria.

También se han registrado trabajos estructurales en el Hospital La Merced de Osuna y en centros de salud de la Serranía de Málaga, como Ronda Sur o Algatocín, además de reparaciones en instalaciones sanitarias de Córdoba y Sevilla.

Reparaciones en marcha

El SAS activó desde el primer momento los protocolos de evaluación técnica y coordinación con los equipos de mantenimiento para acelerar las intervenciones prioritarias, especialmente en impermeabilización y sistemas eléctricos.

Las actuaciones se desarrollan de forma progresiva y coordinada con las áreas de gestión sanitaria y los equipos técnicos provinciales, priorizando los centros con mayor impacto estructural y reduciendo riesgos para la asistencia.