Olvida París o Roma: estos son los tres rincones de Andalucía que los viajeros prefieren para un San Valentín inolvidable

París, Roma o Venecia se han considerado históricamente como algunas de las ciudades más románticas del mundo, a las que la mayoría de las parejas desean acudir, sobre todo en San Valentín. Sin embargo, este año, los destinos nacionales y, en concreto, andaluces, han conseguido desbancarlos y situarse como los favoritos de los españoles para realizar una escapada de pareja durante este fin de semana del amor.

Así lo ha asegurado el portal de alojamientos vacacionales Holidu tras analizar las reservas realizadas para este fin de semana de San Valentín, lo que ha traído consigo un ránking de los destinos más "codiciados y demandados" para estas fechas.

El 90% de los españoles escogen destinos nacionales para San Valentín

La principal sorpresa que se puede encontrar en este estudio es que la mayoría de los españoles, en concreto, el 90%, ha escogido destinos nacionales para este fin de semana, mientras que una escasa minoría ha preferido alguna de las ciudades más románticas de fuera de nuestras fronteras.

Turistas en Granada / DELEGACIONES

Tal y como se puede ver en el informe realizado por el portal de reservas, entre las opciones que más han escogido los viajeros destacan tres ciudades andaluzas en lo más alto de este 'top' de preferencias. Y de todas ellas, una es la "gran ganadora para 2026": Cádiz.

La ciudad andaluza más buscada por los enamorados para San Valentín

"Se corona como la ciudad más buscada y reservada", ha señalado la publicación, que ha afirmado que sus "playas de arena fina, su ambiente alegre y sus rincones llenos de historia" son los causantes principales de que la mayoría de parejas la escojan para su escapada romántica.

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

En segundo puesto de este ránking se encuentra la capital de España, Madrid, mientras que el tercer puesto es para otra ciudad andaluza, Sevilla que, con su belleza patrimonial, cultural y gastronómica, ha logrado conquistar a los enamorados de todo el país.

El resto de ciudades favoritas por las parejas para viajar este fin de semana

En cuarta posición se encuentra Santa Cruz de la Palma, seguida por la otra ciudad andaluza incluida en este listado, Granada, convertida en uno de los destinos más deseados por los viajeros durante San Valentín por la inmensidad de oportunidades que ofrece a través de sus monumentos, restaurantes, calles y paisajes.

Completando el listado de los lugares más deseados se encuentran Santa Cruz de Tenerife y Valencia. "Las ciudades extranjeras más icónicas como París, Roma o Londres no logran desbancar a los destinos españoles, pero siguen reservándose un hueco entre las alternativas favoritas, especialmente para quienes sueñan con un San Valentín "de película", ha señalado la publicación.

Andalucía, la región "más romántica"

"Este año, Andalucía se lleva la corona como la región más romántica, colocando a Cádiz, Sevilla y Granada entre los destinos preferidos para escapadas en pareja. Sus atardeceres, su ambiente animado y su encanto histórico la convierten en la favorita de los enamorados", ha recalcado.

El portal también ha querido mostrar las ciudades más y menos económicas dentro de este listado a través del precio medio de las ciudades más cotizadas por noche y pareja.

Precio medio de la noche en los destinos más románticos de Andalucía

"Cádiz encabeza la lista con 171 euros por noche, seguida muy de cerca por Madrid (170 euros) y Sevilla (166 euros)", ha señalado al respecto, tras lo que ha afirmado que los viajeros pueden disfrutar de una noche en Santa Cruz de la Palma por 106 euros la noche.

Pasar la noche en pareja en Granada supone un desembolso de 136 euros, mientras que el precio en Santa Cruz de Tenerife es de 164 euros y, en Valencia, 150 euros.

Los destinos internacionales, más caros y exclusivos

Los destinos internacionales son los más caros en comparación con los datos españoles, pues "dormir bajo la Torre Eiffel o pasear por el Sena" tiene un precio de 313 euros por noche.

Turistas en Sevilla / Archivo El Correo de Andalucía

En el caso de Roma, pernoctar ronda los 186 euros por noche, mientras que Londres tiene una media de 252 euros. "Eso sí, apostar por el extranjero supone desembolsar bastante más: en comparación con los precios nacionales, estas grandes capitales están reservadas para quienes buscan una experiencia exclusiva o un regalo inolvidable", ha añadido.