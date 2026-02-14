Recuperada la conexión ferroviaria entre Sevilla-Málaga tras las últimas incidencias en Andalucía

La compañía ferroviaria comunica este sábado que la circulación entre Málaga y Sevilla vuelve a operar con normalidad en el servicio de media distancia. El aviso se difunde a través del perfil oficial InfoRenfe en la red social X, canal habitual de información sobre el estado del tráfico ferroviario.

Incidencias en Andalucía

En los últimos días, Renfe ha venido informando de distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas.

Estas alteraciones se han producido por condiciones meteorológicas adversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba), según los comunicados difundidos por la compañía.

Con el anuncio de este sábado, la conexión de media distancia Málaga-Sevilla queda restablecida, tal y como traslada la empresa en su canal informativo.

La recuperación del servicio supone la normalización de uno de los trayectos ferroviarios que conectan dos de las principales ciudades andaluzas.

El terrible accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, donde un tren Iryo colisionó con un ALVIA causando el fallecimiento de 46 personas, paralizó la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía y la suspensión temporal de varias líneas de Media Distancia.

A falta de concretarse la redcuperación de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid los equipos de Adif siguen trabajando en los últimos días en cuestiones referidas a la plataforma y superestructura para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario.

En este sentido, las precipitaciones han retrasado algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvias por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz han dependido, en parte, de la evolución meteorológica.