Montero promete suelo público gratis a los promotores privados si rebajan los precios de la vivienda en Andalucía

El PSOE andaluz ha decidido poner la vivienda en el foco en la precampaña de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en la comunidad este año. La candidata a la Junta y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho hincapié en la necesidad de abordar "el tercer problema más importante que los andaluces refieren sobre sus preocupaciones".

Durante su intervención en el evento organizado por el PSOE 'Con Acento: Foro sobre el derecho a la Vivienda' en Dos Hermanas -en el que ha tenido un recuerdo para las víctimas del trágico accidente de Adamuz y del temporal, y en el que también ha participado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez-, ha asegurado que promoverá la cesión de suelo del patrimonio público gratis para que los promotores privados construyan viviendas, siempre y cuando abaraten los precios en el mercado.

Además, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía su "falta de acción" en materia de vivienda "cuando las comunidades son las que tienen las competencias". "Detrás de la apariencia del Gobierno de Moreno Bonilla no hay absolutamente nada que resuelva los problemas comunes que tenemos los ciudadanos. Y la vivienda, sin duda, es un problema y uno muy importante", ha achacado.

Una rebaja de entre el 15% y el 20% en el precio

"Nosotros vamos a poner suelo y vamos a invitar a los ayuntamientos a que los pongan también a disposición de la iniciativa privada, con la condición de que un porcentaje de esas viviendas se destine a VPO, como ya se plantea, pero también con la condición de que el precio final de la vivienda se le repercuta una bajada entre el 15 y el 20% para que esas viviendas, en vez de costar 300.000, no la podamos llevar a un volumen de recursos mucho más asequible para el conjunto de la ciudadanía", ha declarado Montero.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE está dispuesto "a dar suelo gratis a los promotores" a cambio de que bajen el precio final de la vivienda y ha defendido la necesidad de que cada vivienda pública se convierta en patrimonio municipal o patrimonio andaluz y que "nunca pueda llegar al mercado libre".

100.000 viviendas a construir

Por otro lado, se ha comprometido a construir 100.000 viviendas en la comunidad si logra alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía, además de destinar una financiación exclusiva para su construcción de 1.000 millones de euros al año.

"Lo que nosotros proponemos es que en los próximos cuatro años al menos se destine una financiación exclusiva de la Junta de Andalucía, que se sume a la del Gobierno de España y la de los ayuntamientos, del entorno de 1.000 millones de euros anuales en política de vivienda", ha subrayado.

Para ello, ha instado a la Junta a decir que sí a los 5.700 millones que el Gobierno ha planteado para Andalucía en la financiación autonómica a la hora de llevar a cabo este proyecto. "Yo, como ministra de Hacienda, he puesto una propuesta en la mesa, que solo hay que votarla, que le da a Andalucía cada año 5.700 millones de euros, con 1.000 para vivienda, millones que no nos tenemos que quitar de otras políticas necesarias para Andalucía", ha abundado.

En cualquier caso, ha apuntado que el momento es ahora. "No habrá una posibilidad ni dentro de dos años ni dentro de tres años", ha señalado.

Plan especial para jóvenes

Montero ha planteado un programa especial para los jóvenes ante el problema del acceso a la vivienda. "Dentro de nuestra iniciativa, incorporaremos que para todos estos jóvenes, la entrada de en torno al 20% que hay que dar se haga con un préstamo a 30 años, que no tengan que pagar en esos 30 años ni un euro y que se pueda satisfacer pasado ese periodo, cuando ya la gente haya pagado su hipoteca", ha explicado.

Así, ha defendido que esta medida significa abaratar un 20% el precio de la vivienda para los jóvenes.