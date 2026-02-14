La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
El paso de la borrasca Oriana dejará un descenso de temperaturas, regreso de la nieve en montaña y un patrón diferente en el sur peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este sábado en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, aunque mantiene avisos por rachas muy fuertes de viento en el litoral y en la mitad oriental.
Los avisos afectan especialmente a las provincias de Almería, Granada y Málaga, donde se esperan rachas intensas de componente oeste.
En el interior oriental y en las sierras Béticas los cielos permanecen nubosos durante la mañana, con precipitaciones débiles que tienden a remitir y una cota de nieve en torno a los 1.000 metros.
Las temperaturas continúan en descenso, salvo las máximas en la mitad occidental, y se prevén heladas débiles en las sierras orientales.
La novedad que deja Oriana
La principal novedad llega con el paso de la borrasca Oriana, que introduce aire mucho más frío que en episodios anteriores. Este cambio se produce por el ascenso de las altas presiones al oeste de la Península, lo que ondula el chorro polar y fuerza una trayectoria distinta de la borrasca, arrastrando aire ártico marítimo desde latitudes más altas.
Frente a las masas de aire subtropical de días previos, más cálidas y húmedas, ahora las temperaturas descienden y la nieve reaparece en zonas de montaña.
El tiempo para esta semana en Sevilla
Sábado 14/02
- 06:00 Despejado | 9°C | HR 65% | Viento NO 25 km/h
- 12:00 Despejado | 15°C | HR 45% | NO 15 km/h
- 18:00 Despejado | 13°C | HR 55% | SO 10 km/h
- 24:00 Noche despejada | 8°C | HR 75% |
- Lluvia: 0% (12–24) · Racha máx.: 45 km/h · UV máx.: 3 · Máx/Mín: 17° / 8°
Domingo 15/02
- 06:00 Despejado | 6°C | HR 80% | Viento NO 5 km/h
- 12:00 Despejado | 14°C | HR 55% | Viento O 10 km/h
- 18:00 Poco nuboso | 15°C | HR 65% | Viento O 10 km/h
- 24:00 Poco nuboso | 9°C | HR 80% | Viento NO 5 km/h
- Lluvia: 0% todo el día · UV máx.: 3 · Máx/Mín: 18° / 5°
Lunes 16/02
- Día completo (00–24):0% precipitación | Nuboso | Viento O 10 km/h | Máx/Mín: 19° / 7° | UV máx.: 4
Martes 17/02
- Día completo (00–24):0% precipitación | De nuboso (00–12) a despejado (12–24) | Viento NE 5 km/h | Máx/Mín: 18° / 6° | UV máx.: 4
Miércoles 18/02
- Día completo:25% precipitación | Muy nuboso | Viento O 10 km/h | Máx/Mín: 19° / 8° | UV máx.: 4
Jueves 19/02
- Día completo:20% precipitación | Intervalos nubosos | Viento NO 10 km/h | Máx/Mín: 18° / 8°
Viernes 20/02
- Día completo:5% precipitación | Despejado | Viento NE 10 km/h | Máx/Mín: 18° / 6°
Más estabilidad en Andalucía
Según la evolución prevista, el chorro polar tenderá a acentuar sus meandros en los próximos días y las altas presiones migrarán más al norte. La Península experimentará periodos de estabilidad más prolongados, con un descenso térmico más acusado en las mínimas, que volverán a valores más habituales tras semanas suaves.
Las borrascas circularán más al norte la próxima semana, con precipitaciones en el tercio septentrional y un ambiente más estable en el sur peninsular.
No obstante, los frentes seguirán afectando de forma intermitente y es probable que alguno cruce de oeste a este la mitad norte durante la segunda mitad de la próxima semana, aunque llegarán más debilitados al sur.
- La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
- La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico
- El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
- Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire