La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este sábado en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, aunque mantiene avisos por rachas muy fuertes de viento en el litoral y en la mitad oriental.

Los avisos afectan especialmente a las provincias de Almería, Granada y Málaga, donde se esperan rachas intensas de componente oeste.

En el interior oriental y en las sierras Béticas los cielos permanecen nubosos durante la mañana, con precipitaciones débiles que tienden a remitir y una cota de nieve en torno a los 1.000 metros.

Las temperaturas continúan en descenso, salvo las máximas en la mitad occidental, y se prevén heladas débiles en las sierras orientales.

La novedad que deja Oriana

La principal novedad llega con el paso de la borrasca Oriana, que introduce aire mucho más frío que en episodios anteriores. Este cambio se produce por el ascenso de las altas presiones al oeste de la Península, lo que ondula el chorro polar y fuerza una trayectoria distinta de la borrasca, arrastrando aire ártico marítimo desde latitudes más altas.

Frente a las masas de aire subtropical de días previos, más cálidas y húmedas, ahora las temperaturas descienden y la nieve reaparece en zonas de montaña.

El tiempo para esta semana en Sevilla Sábado 14/02 06:00 Despejado | 9°C | HR 65% | Viento NO 25 km/h

Despejado | | HR | Viento 12:00 Despejado | 15°C | HR 45% | NO 15 km/h

Despejado | | HR | 18:00 Despejado | 13°C | HR 55% | SO 10 km/h

Despejado | | HR | 24:00 Noche despejada | 8°C | HR 75% |

Noche despejada | | HR | Lluvia: 0% (12–24) · Racha máx.: 45 km/h · UV máx.: 3 · Máx/Mín: 17° / 8° Domingo 15/02 06:00 Despejado | 6°C | HR 80% | Viento NO 5 km/h

Despejado | | HR | Viento 12:00 Despejado | 14°C | HR 55% | Viento O 10 km/h

Despejado | | HR | Viento 18:00 Poco nuboso | 15°C | HR 65% | Viento O 10 km/h

Poco nuboso | | HR | Viento 24:00 Poco nuboso | 9°C | HR 80% | Viento NO 5 km/h

Poco nuboso | | HR | Viento Lluvia: 0% todo el día · UV máx.: 3 · Máx/Mín: 18° / 5° Lunes 16/02 Día completo (00–24):0% precipitación | Nuboso | Viento O 10 km/h | Máx/Mín: 19° / 7° | UV máx.: 4 Martes 17/02 Día completo (00–24):0% precipitación | De nuboso (00–12) a despejado (12–24) | Viento NE 5 km/h | Máx/Mín: 18° / 6° | UV máx.: 4 Miércoles 18/02 Día completo:25% precipitación | Muy nuboso | Viento O 10 km/h | Máx/Mín: 19° / 8° | UV máx.: 4 Jueves 19/02 Día completo:20% precipitación | Intervalos nubosos | Viento NO 10 km/h | Máx/Mín: 18° / 8° Viernes 20/02 Día completo:5% precipitación | Despejado | Viento NE 10 km/h | Máx/Mín: 18° / 6°

Más estabilidad en Andalucía

Según la evolución prevista, el chorro polar tenderá a acentuar sus meandros en los próximos días y las altas presiones migrarán más al norte. La Península experimentará periodos de estabilidad más prolongados, con un descenso térmico más acusado en las mínimas, que volverán a valores más habituales tras semanas suaves.

Las borrascas circularán más al norte la próxima semana, con precipitaciones en el tercio septentrional y un ambiente más estable en el sur peninsular.

Noticias relacionadas

No obstante, los frentes seguirán afectando de forma intermitente y es probable que alguno cruce de oeste a este la mitad norte durante la segunda mitad de la próxima semana, aunque llegarán más debilitados al sur.