Vuelta "progresiva" de los vecinos de Grazalema desalojados: los geólogos diseñan el mapa de seguridad

Con la vista puesta en el informe de los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que "esta tarde" se decidirá la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema, una medida que quedará supeditada al dictamen de los técnicos que explicitarán "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

Moreno ha realizado estas declaraciones durante su visita al polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), donde se aloja parte de los vecinos evacuados, de los 1.600 que hace ya diez días tuvieron que abandonar sus casas por la afectación que las lluvias del tren de borrascas que azotó la zona había creado en el subsuelo de este pueblecito de la Sierra de Cádiz. Desde un día después del desalojo, un equipo de expertos del CSIC y del Instituto Geológico y Minero de España han estado trabajando no sólo en Grazalema sino en todos los municipios de la zona con una características del subsuelo y el terreno similares.

Desde este espacio, acompañado del alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y también la alcaldesa de Ronda, Marypaz Fernández, el presidenre ha señalado que la toma de decisiones podría ser "esta misma tarde” y, por tanto, el retorno "podría ser de manera inminente" a las áreas identificadas como seguras por los especialistas. "Si tomamos la decisión esta tarde puede ser mañana mismo", ha precisado sobre el posible calendario del regreso.

El presidente de la Junta ha avanzado también que el martes recibirá el informe de los técnicos donde se cuantificará el coste de todos los daños provocados por el temporal, de modo que la Junta pueda poner en marcha el programa de recuperación Andalucía actúa.

En paralelo, el alcalde de Grazalema ha trasladado un mensaje de prudencia y esperanza a sus vecinos, después de confirmar que las administraciones trabajan ya en la fase de retorno. Según ha indicado, “los técnicos que trabajan en el pueblo ultiman un informe que garantizará el retorno a las zonas seguras. Esta noche dispondremos de la información". Por el mometo, ya certificaron que los seismos detectados en los últimos días no tienen que ver con las afectaciones por el temporal. Ya en conversación con El Correo de Andalucía, cuando se cumplió una semana del desalojo, García trasladó que la vuelta al pueblo se haría en condiciones de "seguridad" donde "la última palabra la tiene la ciencia".

El presidente andaluz ha explicado que "los técnicos con georradares están midiendo el nivel de peligrosidad" ante escenarios como "corrimientos de tierra o hundimientos" que puedan comprometer la seguridad. Por ello, ha recalcado que el regreso no se hará de forma generalizada, sino "por fases, por zonas". "Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", ha afirmado.

Moreno ha recordado que la evacuación, adoptada el día 5 de este mes, “fue difícil" -"para el alcalde y para mí", ha insistido- y ha subrayado que "esto no es una decisión política", sino una decisión "asentada en los informes de los especialistas". El presidente ha insistido en que los geólogos advierten de que "no todo el municipio tiene la misma incidencia", de modo que hasta que la autorización del retorno de los habitantes dependerña de que se vayan certificcando por parte de los técnicos los distintos niveles de seguridad del terreno.

Todavía hay más de 2.800 desalojados entre Cádiz y Málaga

En su balance de la situación, Moreno ha asegurado que los desalojados suman en estos momentos 2.841, de los cuales 2.535 son de Cádiz y otros 50 de Málaga, con la expectativa de que "a lo largo de mañana siga reduciéndose". Asimismo, ha señalado que se retoma la actividad educativa presencial en centros de Ronda y Zahara para los menores desplazados.

Por su parte, el alcalde ha apelado a la coordinación y al criterio técnico para avanzar hacia la normalidad: "La cooperación institucional, el conocimiento técnico y la ciencia permitirán el ansiado regreso a nuestras casas. Ya queda menos".