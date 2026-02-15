Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas de Cádiz: "Si vienes al carnaval solo para beber, mejor no vengas"

Más de un mes de COAC ha dado para mucho. Ha habido varias sorpresas, unos cuantos babuchazos, muchos buenos tangos, pasodobles y cuplés, algunos destellos geniales. Hasta para suspender una sesión en señal de respeto por una tragedia, para sancionar a una de las comparsas punteras del Concurso -con polémica incluida- o para oír por primera vez a dos agrupaciones de Sevilla en la Final. Y tras tanto, después de todo, aún esperan muchas más coplas en la calle.

Una semana de carnaval en la que, además de ilegales y agrupaciones del COAC, también está presente el botellón, que "preocupa y ocupa al Ayuntamiento", tal como confesaba días antes de la Final del Falla la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo. Por eso desde el Gobierno local "se han tomado medidas" encaminadas a poner "la copla como principal protagonista de la calle", según afirmaba Gandullo a El Correo de Andalucía. "Te puedes tomar tu cervecita y puedes comer, pero de una manera respetuosa con la fiesta. De esa forma, tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir".

PREGUNTA. ¿Cómo ha visto el desarrollo del COAC de este año? Un Concurso, además, marcado por varios imprevistos y cambios de última hora.

RESPUESTA. En este caso se ha demostrado la capacidad de todos y todas para irnos sobreponiendo a acontecimientos que nunca habían ocurrido. Como ejemplo, la solidaridad y respeto que se mostró por el trágico accidente de Adamuz, que dejó consternado a todo el mundo. Y luego también varios acontecimientos climatológicos, que provocaron que tuviéramos que adaptarnos.

P. Y sin mucho margen de actuación.

R. El calendario del Concurso es muy complejo y muy ajustado. No existen vías entre una fase y otra, y eso ha hecho que todos los colectivos hayan ido adaptándose a los condicionantes que teníamos entre manos.

Y por supuesto gracias también a la labor de mi equipo, que ha hecho malabares para conseguir que el Concurso se desarrollara. Además, destaco el trabajazo que están haciendo los compañeros de Teatro, que han ido entendiendo las distintas situaciones.

P. ¿Cómo se vivió aquel día en que se suspendió la sesión de preliminares por la tragedia de Adamuz?

R. Desde la profunda tristeza. Veíamos cómo evolucionaba el trágico accidente, la gravedad del asunto, y capitaneados por nuestro alcalde, tuvimos claro que había que convocar a los colectivos y a los portavoces de los grupos que cantaban. No fue una decisión fácil: jamás el Concurso había parado en una situación así ni nada parecido, pero al mismo tiempo todos -tanto la parte organizativa como las agrupaciones- teníamos claro que debíamos demostrar esa solidaridad con el pueblo de Adamuz y ese respeto a las víctimas y sus familiares.

Desde luego no era fácil retomar la actividad en el Teatro, pero entendimos también que no nos quedaba otra: el calendario se desajustaba y tenemos unos plazos para poder acabarlo.

P. Dentro del desarrollo de este Concurso, otro de los episodios más destacados fue la penalización a la comparsa de Jesús Bienvenido, sobre la que algunos advirtieron de contradicciones en el propio reglamento. ¿Faltó una revisión previa?

R. El reglamento se revisó, y efectivamente se cambiaron muchas cuestiones, no solo esa. Lo que ocurrió es que había una frase duplicada en un párrafo y en otro, y estaba tanto en las faltas leves como en las graves. El jurado, creo que de forma muy acertada, decidió usar la opción menos lesiva para el grupo, ya que no era una cosa hecha a conciencia ni con aras de perjudicar a nadie.

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', durante su actuación de semifinales en el COAC 2026. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

Quiero dejar muy claro que no es que el reglamento se revise, es que se rehace cada año. Este 2026 no solo eran una de las novedades, sino que había varias cuestiones que estaban bien recogidas. Hay un equipo en el que trabajamos haciendo todas estas cuestiones, con organización íntegramente municipal.

P. De cara al COAC 2027 se ha decidido eliminar una de las fases, y celebrar tres en lugar de cuatro. ¿Se espera acometer algún otro cambio relevante de cara a la próxima edición?

R. Ahora mismo estamos centrados en que se desarrolle bien el de este año; se abordó el de 2027, pero de forma muy superflua. El carnaval tiene que terminar para hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido; hay muchas cuestiones a desarrollar, cambiar, dejar o mantener.

Esos trabajos van a comenzar muy pronto, necesitamos tiempo para ajustar lo que se necesite, tal como se hizo para este año. Por lo pronto, el calendario del 2027 no está elaborado, aunque es verdad que se habló de tres fases porque tenemos menos margen que ahora. Pero como digo, es una tarea que se tiene que producir una vez finalice este carnaval.

P. A nivel general, ¿qué le falta o qué le sobra al Concurso?

R. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones: el equipo de Gobierno no cree que le falte ni le sobre nada, siempre y cuando los que hacen el carnaval no entiendan que tienen que cambiar algo. Lo hemos dicho desde muchos puntos de vista, y nuestro alcalde también lo tenía muy claro: no hemos venido a modificar nada que ellos no quieran. Y si quieren cambiar cosas, aquí estaremos para intentar ayudarles a hacerlo posible.

Este es nuestro tercer carnaval, y es una premisa que hemos puesto en práctica desde el principio. Las modificaciones que se han producido en el Concurso han sido porque se han puesto sobre la mesa en el consejo de participación y ha sido posible realizarlos administrativamente. Nosotros no tenemos especial interés en quitar o poner cosas: nosotros organizamos el COAC, pero no lo hacemos. Sin los participantes no tendríamos nada.

P. ¿Sigue siendo el botellón un problema para Cádiz durante el carnaval?

R. El botellón es un problema para todas las fiestas del mundo. No es una cuestión que se produzca solo en Cádiz, es algo muy extendido. Pero sí, claro, nos preocupa y nos ocupa. Y debido a esa preocupación y a esa ocupación hemos puesto en marcha distintas medidas, aunque evidentemente somos conscientes de que no se va a eliminar que la gente haga botellón.

Hemos puesto a la copla como principal protagonista en la calle. Por ello hemos ocupado espacios que antes estaban vacíos con una programación familiar e infantil, dos colectivos que parecían olvidados dentro de esa semana de planificación municipal. Además, también se ha contado con la cantera para que también los niños y niñas puedan disfrutar del carnaval en la calle.

P. Todo para que ese botellón no ocupe esos espacios, claro.

R. La verdad que no entiendo muy bien eso de venir a Cádiz en carnaval para beber. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: mejor no vengas, porque desde luego no es el objeto. Para que podamos disfrutar de la cultura de esta ciudad, del trabajo que nos regalan tantos grupos en la calle hay que venir con ciertos mínimos.

La gente tiene que entender que esto son coplas, que aquí se viene a escuchar. Y que sí, por supuesto, te puedes tomar tu cervecita y puedes comer, pero de una manera respetuosa con la fiesta. De esa forma tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir.

Y para el que no venga con ese objetivo hay dos fórmulas: una, no venir, y la otra, ir al sitio indicado para hacer botellón, que está en la zona joven de la carpa.

P. ¿Y hay alguna medida a nivel restrictivo, de despliegue de Policía o acordonamientos?

R. Son más de 700 los agentes que están trabajando durante esos 10 días en Cádiz. Tienen muy claro cuáles son sus planes de evacuación, cuáles son los límites y saben perfectamente cuándo se desafora un lugar. De hecho, lo hemos vivido en alguna ocasión, y se ha corta la entrada a ese sitio.

La verdad es que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad hacen un gran trabajo en esta ciudad en estos días, tenemos máxima confianza en ellos. Estamos más que preparados para afrontar otro carnaval que sin duda congrega a cientos de miles de personas, así que hay que estar muy pendientes y muy organizados para que no ocurra nada.

P. ¿Qué espera de cara a la semana de carnaval en la calle?

R. Que prime la copla. Que aquellos que llevan tantísimos meses esperando esta fecha puedan expresar con total libertad su repertorio, su esfuerzo, su obra. Y que sobre todo la gente que viene a Cádiz lo pase bien, que venga de forma respetuosa y que disfrute de nuestra ciudad, que desde luego tiene mucho que ofrecer a los gaditanos y a todo el que nos elige como destino.