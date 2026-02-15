Cambio de tiempo: el anticiclón pone fin al temporal pero persisten los avisos
La AEMET mantiene avisos por viento y fenómenos costeros en Andalucía, especialmente en el litoral mediterráneo y el interior oriental, tras el paso de un anticiclón
El paso de un anticiclón ha puesto fin este domingo a más de un mes de borrascas sucesivas que han afectado a todo el país con lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Sin embargo, la estabilidad no será total: Andalucía mantiene tres avisos meteorológicos activos, según la AEMET.
Los efectos de este cambio se dejarán sentir especialmente en zonas del litoral mediterráneo andaluz y el interior del tercio oriental, donde aún se esperan rachas muy fuertes de viento y fenómenos costeros adversos.
Avisos por viento y fenómenos costeros
Durante la jornada, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que los peligros meteorológicos se reduzcan de forma generalizada, aunque se mantienen avisos de nivel naranja y amarillo en áreas específicas de la comunidad.
La situación más adversa se concentrará en el este de Andalucía, donde el viento de componente oeste soplará con fuerza, dejando rachas muy intensas en puntos costeros y zonas elevadas.
Ascenso de temperaturas en el sureste
Además del viento, la predicción para este domingo en Andalucía incluye un notable ascenso de las temperaturas mínimas en el sureste de la comunidad. En el resto, se esperan valores similares a los días anteriores.
El cielo se mantendrá poco nuboso o con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea, mientras que en otras zonas persistirá cierta nubosidad, sin descartar lluvias débiles en zonas de sierra.
El viento, de componente oeste, será moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo e interior oriental, y más suave en el resto del territorio.
