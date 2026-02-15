Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el tiempoPregón Manu SánchezActa arbitralPolémica medallas MaratónNuevos barrios SevillaCuponazo ONCERestaurante LoperaEl Bizcocho en Sevilla
instagramlinkedin

Estas son las provincias que siguen con las clases suspendidas este lunes en Andalucía

Un total de cinco centros educativos de Cádiz, incluyendo cuatro en Grazalema, no abrirán sus puertas, mientras que Granada, Jaén y Sevilla también se ven afectadas por las inclemencias meteorológicas

Imágenes de los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda.

Imágenes de los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda. / Álex Zea / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Nueve centros educativos de Andalucía no retomarán este lunes, 16 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial debido a los efectos del temporal de los últimos días. La Junta de Andalucía mantiene la suspensión como medida preventiva por daños, dificultades de acceso o riesgos en el entorno.

En cuatro de esos centros, situados en Grazalema, la causa es el desalojo del municipio. Los otros cinco presentan problemas como cortes en carreteras, acceso complicado o daños en las propias instalaciones.

Clases telemáticas en todos los centros afectados

Según Educación, en todos los centros donde no se impartirán clases presenciales se ha activado o mantenido la docencia telemática, conforme al proyecto educativo de cada centro.

La distribución por provincias de los centros con actividad presencial suspendida es la siguiente:

  • Cádiz: 5 centros (4 en Grazalema y 1 en Jimena de la Frontera – IES Hozgarganta)
  • Granada: 1 centro (CPR Ribera de Aguas Blancas, Quéntar-Dúdar)
  • Jaén: 2 centros (IES Cástulo y EOI Carlota Remfry, Linares)
  • Sevilla: 1 centro (CEIP Peña Luenga, El Castillo de las Guardas)
  • Resto de provincias: sin incidencias

16 rutas de transporte escolar sin servicio

Además, 16 rutas de transporte escolar quedarán sin servicio este lunes por problemas de acceso o cortes de carretera.

El reparto por provincias es el siguiente:

Noticias relacionadas y más

  • Granada: 7 rutas
  • Cádiz: 4 rutas
  • Jaén: 3 rutas
  • Huelva: 2 rutas
  • Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla: sin rutas afectadas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
  2. La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
  3. La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
  4. Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón
  5. La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
  6. La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico
  7. La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá 'El patriota' hacen historia en el Carnaval y entran en la Final del Falla
  8. La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos

La Junta "recompone" el presupuesto por los daños del temporal: "Tenemos que arrimar el hombro todos"

La Junta "recompone" el presupuesto por los daños del temporal: "Tenemos que arrimar el hombro todos"

Estas son las provincias que siguen con las clases suspendidas este lunes en Andalucía

Estas son las provincias que siguen con las clases suspendidas este lunes en Andalucía

Cambio de tiempo: el anticiclón pone fin al temporal pero persisten los avisos

Cambio de tiempo: el anticiclón pone fin al temporal pero persisten los avisos

Los médicos andaluces vuelven a la huelga: estos serán los servicios mínimos a partir del 16 de febrero

Los médicos andaluces vuelven a la huelga: estos serán los servicios mínimos a partir del 16 de febrero

Los estudiantes de Grazalema se incorporan este lunes a clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra

Los estudiantes de Grazalema se incorporan este lunes a clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra

Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz

Sueldazo de la ONCE otra vez en Andalucía: 240.000 euros en diez años por el sorteo de San Valentín

Sueldazo de la ONCE otra vez en Andalucía: 240.000 euros en diez años por el sorteo de San Valentín

Fernández-Pacheco: «Aunque ya estén llenos los embalses no se nos ha olvidado de dónde venimos»

Fernández-Pacheco: «Aunque ya estén llenos los embalses no se nos ha olvidado de dónde venimos»
Tracking Pixel Contents