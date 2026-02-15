Estas son las provincias que siguen con las clases suspendidas este lunes en Andalucía
Un total de cinco centros educativos de Cádiz, incluyendo cuatro en Grazalema, no abrirán sus puertas, mientras que Granada, Jaén y Sevilla también se ven afectadas por las inclemencias meteorológicas
Nueve centros educativos de Andalucía no retomarán este lunes, 16 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial debido a los efectos del temporal de los últimos días. La Junta de Andalucía mantiene la suspensión como medida preventiva por daños, dificultades de acceso o riesgos en el entorno.
En cuatro de esos centros, situados en Grazalema, la causa es el desalojo del municipio. Los otros cinco presentan problemas como cortes en carreteras, acceso complicado o daños en las propias instalaciones.
Clases telemáticas en todos los centros afectados
Según Educación, en todos los centros donde no se impartirán clases presenciales se ha activado o mantenido la docencia telemática, conforme al proyecto educativo de cada centro.
La distribución por provincias de los centros con actividad presencial suspendida es la siguiente:
- Cádiz: 5 centros (4 en Grazalema y 1 en Jimena de la Frontera – IES Hozgarganta)
- Granada: 1 centro (CPR Ribera de Aguas Blancas, Quéntar-Dúdar)
- Jaén: 2 centros (IES Cástulo y EOI Carlota Remfry, Linares)
- Sevilla: 1 centro (CEIP Peña Luenga, El Castillo de las Guardas)
- Resto de provincias: sin incidencias
16 rutas de transporte escolar sin servicio
Además, 16 rutas de transporte escolar quedarán sin servicio este lunes por problemas de acceso o cortes de carretera.
El reparto por provincias es el siguiente:
- Granada: 7 rutas
- Cádiz: 4 rutas
- Jaén: 3 rutas
- Huelva: 2 rutas
- Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla: sin rutas afectadas
