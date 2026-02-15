Los estudiantes de Grazalema se incorporan este lunes a clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra

Desde este lunes 16 de febrero, el alumnado de Grazalema desplazado por el desalojo decretado en la localidad comienza a incorporarse de manera temporal a centros educativos de los municipios de Ronda, en Málaga, y Zahara de la Sierra, en Cádiz, para recuperar de esta forma la enseñanza presencial. Serán alrededor de 80 alumnos y alumnas, que mantendrán los mismos grupos y serán atendidos por los maestros y profesores que tenían en los centros de Grazalema.

El alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria alojado en Zahara de la Sierra lo hará en las instalaciones del CEIP Juan María Marín.

El alumnado de Educación Infantil y Primaria que se encuentra alojado en Ronda lo hará en el CEIP Miguel de Cervantes, y el de Secundaria en el IES Martín Rivero.

El alumnado alojado en localidades cercanas a Zahara de la Sierra o a Ronda que pueda desplazarse a estos municipios, será igualmente atendido de manera presencial en estos centros.

Por otra parte, el alumnado que desee incorporarse a centros educativos de la localidad en que estén alojados u otras cercanas, lo puede solicitar a través de la dirección del CEIP Antonio Machado de Grazalema o del IES Sierra de Grazalema, que tramitará el cambio de centro. Esta situación revertirá en el momento en que los centros de Grazalema vuelvan a desarrollar la actividad lectiva presencial en sus instalaciones con normalidad.

Con respecto al alumnado de las distintas etapas disperso en otras localidades, las dos opciones previstas por la Consejería mientras se produce el regreso a Grazalema son la enseñanza telemática con sus propios maestros y profesores o bien, si lo prefieren, la incorporación en el centro educativo más cercano a donde estén alojados.

Alumnos de Bachillerato

El alumnado de Bachillerato que tiene en Ubrique su instituto, seguirá recibiendo clases telemáticas atendidos por sus profesores mientras la Consejería trabaja en distintas alternativas para que puedan recuperar también la enseñanza presencial.

Con respecto al material escolar, los distintos centros están en condiciones de gestionar su adquisición para ponerlos a disposición de docentes y alumnos, al igual que los libros de texto.

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha expresado el agradecimiento de la Consejería y de todo el Gobierno andaluz “a los equipos directivos de todos los centros y a su profesorado por la disposición y el esfuerzo en una situación difícil para las familias y alumnos pero también para los docentes de Grazalema. Gracias a su alcalde, Carlos García, y a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y al resto de ayuntamientos implicados, porque la colaboración y el compromiso de todos va a permitir que podamos ofrecer a los alumnos la mejor atención posible mientras se produce el regreso a Grazalema”.