Sueldazo de la ONCE otra vez en Andalucía: 240.000 euros en diez años por el sorteo de San Valentín

El sorteo del fin de semana de la ONCE, dedicado a San Valentín, ha dejado un Sueldazo en el municipio granadino de Salobreña, el premio está dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, lo que suma un total de 240.000 euros.

La suerte la ha dado Sofía López, vendedora de la ONCE desde 2013 y el cupón premiado se ha vendido en la rotonda principal de la localidad de la costa granadina. “Ya me tocaba a mí”, afirma la vendedora, que ya había repartido anteriormente un premio de 35.000 euros.

Más premios en Andalucía

El cupón del 14 de febrero, celebrado bajo el lema ‘En San Valentín hay amor para rato’, también ha repartido premios en otras provincias.

En Huelva se han distribuido 280.000 euros con 14 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El resto de premios se ha repartido en Cataluña, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. La fortuna llega después de que el Cuponazo de la ONCE repartiera más de ocho millones de euros entre siete provincias andaluzas. De esa cantidad, 240.000 euros se han quedado en Granada capital.