Sueldazo de la ONCE otra vez en Andalucía: 240.000 euros en diez años por el sorteo de San Valentín
El sorteo de San Valentín de la ONCE reparte un Sueldazo en Salobreña (Granada) con 2.000 euros al mes durante una década
El sorteo del fin de semana de la ONCE, dedicado a San Valentín, ha dejado un Sueldazo en el municipio granadino de Salobreña, el premio está dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, lo que suma un total de 240.000 euros.
La suerte la ha dado Sofía López, vendedora de la ONCE desde 2013 y el cupón premiado se ha vendido en la rotonda principal de la localidad de la costa granadina. “Ya me tocaba a mí”, afirma la vendedora, que ya había repartido anteriormente un premio de 35.000 euros.
Más premios en Andalucía
El cupón del 14 de febrero, celebrado bajo el lema ‘En San Valentín hay amor para rato’, también ha repartido premios en otras provincias.
En Huelva se han distribuido 280.000 euros con 14 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El resto de premios se ha repartido en Cataluña, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. La fortuna llega después de que el Cuponazo de la ONCE repartiera más de ocho millones de euros entre siete provincias andaluzas. De esa cantidad, 240.000 euros se han quedado en Granada capital.
- La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón
- La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
- La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico
- La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
- La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá 'El patriota' hacen historia en el Carnaval y entran en la Final del Falla
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos