Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje

Aemet ha anunciado la previsión del tiempo para esta semana en Andalucía con dos aspectos destacables: en general el tiempo será anticiclónico en los próximos días, pero con un frente y una masa de aire frío y húmedo que romperán la estabilidad a mitad de semana y pueden llegar las lluvias a la región, eso sí débiles a varias provincias.

Habrá alertas, pero no por lluvias: estas son las provincias afectadas

Las precipitaciones pueden llegar a Andalucía al final del miércoles y principios del jueves, cuando un frente y una masa de aire húmedo y frío lleguen a la península, afectando ligeramente a la comunidad andaluza. Con incertidumbre, afectará a la mitad norte de Huelva y Córdoba el miércoles por la noche, llegando el jueves al Estrecho en Cádiz, y parte de las provincias de Málaga, Córdoba, Jaén y Granada, eso sí, en principio lluvias débiles.

Habrá alertas en los próximos días pero no relacionadas con precipitaciones. Según informa Aemet, el martes seguirá la misma alerta del lunes, con aviso amarillo por vientos en Almería en el Valle del Almanzora y Los Vélez hasta las 08.00 horas. El miércoles habrá avisos amarillos por viento y oleaje en Almería y Granada, y solo por viento en Jaén.

La previsión general de la semana en Andalucía

En Andalucía, la semana arranca (lunes 16 y martes 17) con predominio del tiempo anticiclónico, en general más seco que en semanas anteriores y con ambiente templado, informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Con cielos poco nubosos o intervalos de nubes, las temperaturas subirán al comienzo de la semana, con máximas suaves y valores más altos hacia el sur y el área mediterránea, donde en el sureste se podrán superar los 24ºC.

El miércoles 18 llega un frente que dejará nubosidad y lluvias en amplias zonas, sobre todo del norte y oeste peninsular: en Andalucía, de darse precipitaciones, tenderán a ser débiles y más probables en la mitad occidental y entornos montañosos. El jueves 19 bajarán las temperaturas a escala general y, tras el paso del frente, la inestabilidad quedará más concentrada en el norte; y desde el viernes 20 se impondrán de nuevo las altas presiones, con tiempo estable y seco y un fin de semana soleado, con madrugadas frías pero tardes más suaves.