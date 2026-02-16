Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este lunes en Córdoba tres líneas de actuación para responder a los daños provocados por las últimas lluvias en el campo. En un nuevo acto de Los Desayunos de Diario CÓRDOBA, ha aludido en primer lugar a la "pérdida de renta" sufrida en las explotaciones y la necesidad de compensar a los productores.

Planas ha visitado en los últimos días zonas afectadas por el tren de borrascas en Andalucía como Moguer (Huelva), Jerez (Cádiz), Villaverde del Río (Sevilla) y Palma del Río y Posadas (Córdoba). En sus palabras a los asistentes, ha explicado que "hay frutos destruidos o que han disminuido de valor, como la naranja o la aceituna caídas en el suelo, que tienen un valor muy inferior desde el punto de vista del mercado. Hay que buscar algún nivel de compensación. El seguro continúa haciéndolo y adoptemos la medida que adoptemos, y ya tenemos algún antecedente de lo que hemos hecho en Valencia, siempre será privilegiando a aquel que tiene un seguro agrario establecido", ha detallado.

Plan de choque para afrontar las consecuencias del temporal

Durante el turno de preguntas del público, la asociación agraria Asaja ha consultado al ministro qué plan de choque se acometerá para afrontar los problemas que ha generado la lluvia en la provincia. Esta entidad ha indicado que todos los cultivos y la ganadería se han visto afectados, y ha reclamado soluciones y financiación para gestionar los asuntos burocráticos, así como flexibilidad en las exigencias de la PAC (Política Agraria Común) y ayudas para las infraestructuras. El ministro ha bromeado, comentando que "si digo lo que sé, me pueden cesar mañana por violar la reserva del Consejo de ministros".

Luis Planas, en los Desayunos de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Sin embargo, ha avanzado "algunas pistas, que no son todas, en relación con las posibles decisiones de futuro" del Gobierno de España. Junto a la pérdida de renta, Luis Planas ha hecho referencia a la necesidad de "recuperar y mantener la capacidad productiva", y en último lugar ha resaltado que se repararán caminos rurales e infraestructuras de riego. Sobre esta última cuestión, ha mencionado una reunión celebrada recientemente con Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura de Andalucía, y ha explicado que han acordado dividir la tarea entre administraciones públicas. "Una parte la hará el Gobierno de España, otra parte, la Junta de Andalucía, y las diputaciones tienen mucho dinero, también pueden contribuir".