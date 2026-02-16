Matalascañas tendrá una "zona azul diferente": cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha anunciado la configuración de la zona ORA en la playa de Matalascañas con cuatro zonas diferenciadas y precios, dependiendo si son residentes en la playa, o en El Rocío-Almonte. "Una zona azul diferente" según ha indicado el consistorio almonteño, "pensada para proteger a los vecinos, ordenar el aparcamiento y facilitar el acceso a la playa". La zona azul de Matalascañas estará ya en marcha desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2026 en horario de 09.00 a 22.00 horas.

La zona azul en Matalascañas al detalle: qué pasará con los veraneantes

El Ayuntamiento de Almonte ha difundido los detalles de la futura zona ORA en Matalascañas, un proyecto que, según el Consistorio, permitirá asfaltar todas las calles del núcleo con el mantenimiento incluido dentro del contrato.

En la propuesta trasladada por el equipo de gobierno y la empresa adjudicataria, el estacionamiento sería gratuito para los vecinos empadronados en Matalascañas, con aparcamiento gratis en todas las zonas. Para los empadronados en Almonte y El Rocío, se plantea gratuidad en la Zona 3 (a unos 500 metros de la playa), una tarifa de 1 euro al día en la Zona 2 (hasta 250 metros de la playa) y de 1,70 euros al día en la Zona 1, en primera línea de playa.

El planteamiento incluye además bonos para los empadronados en Almonte y El Rocío válidos para cualquier zona, con un bono semanal de 6 euros y un bono mensual de 20 euros. Asimismo, el Ayuntamiento indica que se prevén bonos específicos —también semanales y mensuales— para veraneantes, turistas y trabajadores.

40.000 coches diarios en verano

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, defendió la implantación de la zona azul en Matalascañas como un proyecto que, según explicó, "no supone coste alguno para las arcas municipales", al asumir la inversión la "empresa adjudicataria" dentro del contrato de gestión de aparcamientos. En ese marco, sostuvo que la medida permitiría reunir recursos para "renovar su pavimentación" y avanzar hacia una urbanización "moderna, ordenada y adaptada al turismo", sin trasladar ese gasto a los "impuestos de los almonteños".

El regidor justificó la iniciativa apelando a la "presión" de tráfico en verano. Señaló que, aunque en todo el término municipal de Almonte hay censados en torno a "18.000 vehículos", en temporada alta Matalascañas puede llegar a acoger "hasta 40.000 coches diarios". A su juicio, esa diferencia refleja el esfuerzo del Ayuntamiento para mantener infraestructuras utilizadas por decenas de miles de visitantes y, con el contrato, se busca que "quienes hacen uso de ese espacio, contribuyan también a su mantenimiento", lo que se traduciría en una inversión para mejorar Matalascañas.