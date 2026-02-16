Este pueblo de Jaén tiene su propia 'Capilla Sixtina' y se puede visitar gratis: con obras de uno de los mejores pintores de todos los tiempos

En la provincia de Jaén se encuentra una iglesia que alberga una verdadera joya del arte, considerada por muchos como la 'Capilla Sixtina' andaluza, por el parecido de sus frescos con el palacio del Vaticano, y que permite disfrutar a sus feligreses y visitantes de las pinturas más impresionantes realizadas por uno de los pintores más famosos y reconocidos de todos los tiempos.

Estos frescos se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Porcuna, en la provincia de Jaén, y han convertido este templo en una de las principales atracciones turísticas de Andalucía con este hermoso conjunto de pinturas que datan de principios del siglo XX.

La invitación a Julio Romero de Torres para pintar en Porcuna

Su historia comenzó con su autor, el pintor cordobés Julio Romero de Torres, que, cuando era joven y aún no contaba con el renombre que alcanzaría años después, fue invitado por uno de sus amigos más íntimos, Julián Gallo, a pintar en la iglesia de su localidad, Porcuna.

El pintor aceptó el ofrecimiento y se dirigió a esta capilla que empezó a ser construida en 1872 sobre los terrenos de la iglesia de Santa María la Mayor, que sufrió un desprendimiento, y que finalizó sus obras en 1910.

Los frescos del pintor andaluz en la iglesia de Porcuna

En un principio, la intención era que esta iglesia siguiera un estilo neogótico pero, finalmente, la escasez de recursos hizo que se apostara por el neorrománico bizantino.

Iglesia de La Asunción en Porcuna / Jaén Paraíso Interior

Pero lo que consiguió elevar aún más la construcción y convertirla en la verdadera joya de Porcuna fueron los frescos que realizó en el lugar Julio Romero de Torres, y que aún se pueden contemplar de forma totalmente gratuita en esta iglesia jiennense.

Así es la Capilla Sixtina de Porcuna

Entre estas pinturas que han hecho que la iglesia sea conocida como la 'Capilla Sixtina' de Porcuna destaca el fresco de la Asunción de la Virgen, que se encuentra en la bóveda del altar mayor.

A esta se suman distintas pinturas localizadas por toda la iglesia, como la de la Santa Cena y la de la Sagrada Familia, así como un óleo de San Juan Bautista y varios lienzos con los evangelistas, que se descubrieron en 2017.

Así, esta iglesia no solo se convirtió en un lugar de culto lleno de fervor y religión, sino también en un monumento patrimonial y cultural único cuya visita consigue dejar sin palabras a todo el que traspasa sus muros.

Los cambios y transformaciones de estos frescos

Sin embargo, las pinturas del pintor no fueron fáciles de conservar, ya que, durante la Guerra Civil, varios de estos frescos fueron ocultados y, en un intento de destrucción, el mural de la Santa Cena sufrió daños. Sin embargo, la intervención de un vecino del pueblo permitió restaurar la obra y mantener la mayoría de frescos en perfecto estado.

Hoy en día, todas ellas se pueden admirar de manera gratuita en esta iglesia de Porcuna, que se ha convertido en uno de los mayores referentes culturales e históricos de la localidad. Un hecho que ha provocado que el propio Ayuntamiento de Porcuna haya reclamado que se proteja este lugar declarándolo Bien de Interés Cultural (BIC) para asegurar su conservación y evitar que su historia y su belleza se acaben perdiendo con el trascurso de los años.