Una ruta senderista de ensueño en una playa de Huelva, premiada a nivel nacional: 2,8 km entre pinares y dunas
El sendero William Martin ofrece un recorrido fácil junto al mar, con pasarelas de acceso a la playa y gran riqueza natural
La playa de Punta Umbría (Huelva) ha revalidado el distintivo a nivel nacional "Sendero Azul" para uno de sus caminos característicos, el sendero "William Martin", anteriormente llamado de Los Enebrales. Un lujo para el senderista que discurre paralelo a la playa entre pinos típicos de la provincia de Huelva.
Se trata de una certificación concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), revalidando así este reconocimiento que certifica la calidad ambiental, el valor paisajístico y el adecuado estado de conservación de este enclave natural puntaumbrieño. La entrega oficial del galardón tendrá lugar el 6 de marzo en el Castillo de Cullera, en Valencia.
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que "la renovación confirma que disponemos de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia y refuerza nuestro compromiso con la protección del entorno y el fomento de un turismo sostenible".
Cómo es el sendero William Martin
El sendero William Martin, anteriormente conocido como Camino de Los Enebrales, discurre por el paraje natural de Los Enebrales de Punta Umbría, a lo largo de un recorrido de aproximadamente 2.800 metros bajo un entorno de pinar característico del litoral onubense. Se trata de un itinerario de baja dificultad, apto tanto para peatones como para ciclistas, que permite disfrutar de un espacio natural de gran riqueza ecológica.
Este sendero cuenta con infraestructuras que facilitan su uso público, como seis pasarelas de acceso a la playa, señalización informativa, bancos y papeleras, contribuyendo a mejorar la experiencia de los usuarios y a fomentar la educación ambiental.
Durante el recorrido, los visitantes pueden observar una amplia variedad de especies vegetales, entre las que destacan pinos, sabinas y enebros, así como fauna característica de este ecosistema, como rabilargos, abubillas o camaleones.
Quién fue William Martin
William Martin no fue una persona real, sino la identidad ficticia de un supuesto “mayor” de la Royal Navy creada por la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial para la Operación Mincemeat, una maniobra de engaño: un cadáver vestido como oficial apareció en 1943 en la Playa de la Bota de Punta Umbría (Huelva) con documentación falsa destinada a llegar a manos alemanas y hacerles creer que el desembarco aliado no sería en Sicilia, sino en otros puntos del Mediterráneo, una jugada que cambió el curso de la guerra. Décadas después se confirmó que el cuerpo utilizado no era el de ningún “William Martin”, sino el de Glyndwr Michael, un galés cuya identidad quedó asociada a esta operación conocida como “el hombre que nunca existió”.
