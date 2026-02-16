Andalucía
El salario mínimo subirá 37 euros al mes en Andalucía: así será el sueldo de medio millón de trabajadores
El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos beneficiará al "20% de los asalariados andaluces" con especial énfasis en el sector de la agricultura y la hostelería
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pactado por el Gobierno de España y los sindicatos, supondrá un incremento del 66% respecto a la cifra de partida, en concreto, 735,9 euros hasta situarse ahora en 1.221 euros. Un total de 37€ mensuales más con los que contarán a partir de ahora alrededor de medio millón de andaluces.
En Andalucía son alrededor de 510.000 personas beneficiadas, lo que supone aproximadamente el 20% de los asalariados, especialmente el de jóvenes y mujeres. La subida beneficiará en la comunidad andaluza especialmente a los sectores de la agricultura y la hostelería, donde se encuentran los trabajadores asalariados de menor remuneración y temporales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rubricado con los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, el acuerdo social que eleva el salario mínimo en un 3,1% de cara a la totalidad de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Con base en el nuevo acuerdo, suscrito sin contar con la conformidad de la patronal empresarial, la nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025, de 1.184 euros al mes o 16.576 euros anuales.
"Lo que hacemos es volver a mejorar la vida de la gente trabajadora de este país", ha afirmado Yolanda Díaz en su discurso previo a la firma del acuerdo. En cuanto a la hoja de ruta de Trabajo para el futuro, Díaz ha asegurado que van a "seguir mejorando el bienestar de nuestra gente: el registro horario, la reducción de la jornada, el trabajo de la gente de la cultura, frente al despido injusto y al que no tiene una buena regulación".
El delegado del Gobierno en Andalucía celebra el acuerdo
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos. "Reconocer salarios dignos nos hace crecer en derechos como democracia”, ha apuntado Fernández. De esta forma, ha añadido que "el panorama actual y la proyección económica de España continúa creciendo, incluso liderando al resto de las europeas, con beneficios empresariales muy por encima de épocas anteriores".
Para el delegado del Gobierno, decisiones como esta "son las que marcan la diferencia entre gobernar para unos pocos o cumplir como servidores públicos con la mirada puesta en la situación real de los ciudadanos, de la mayoría social, de sus necesidades y de sus demandas".
