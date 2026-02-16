La unidad aceleradora de Andalucía alcanza los 145 proyectos y agiliza los primeros planes de vivienda

La Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía ha alcanzado ya los 145 proyectos y se abre ahora al sector residencial. La adquisición de viviendas se sitúa en los últimos barómetros del Centra, conocido como el CIS andaluz, como la tercera preocupación de los ciudadanos de la comunidad autónoma y ahora el Gobierno andaluz ha decidido incorporar proyectos de vivienda pública para dar más soluciones.

Desde su fundación en 2020, la Unidad Aceleradora de Proyectos ha trabajado en fomentar las inversiones en la comunidad. El objetivo de su nacimiento fue reducir las trabas administrativas para el desarrollo empresarial. Su creación, que se centró en un principio en el sector industrial y energético, supuso una inversión económica de 18.209,9 millones de euros y ha generado desde entonces 54.658 empleos.

Hasta ahora, la vivienda había quedado fuera de los proyectos aceptados, sin embargo, el 4 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación del proyecto residencial, promovido por Investment Real Estate Tarifa, S.L., ubicado en Tarifa, llamado Albacerrado. Se trata de una iniciativa de transformación urbanística que comprende la construcción de 514 viviendas, de las cuales 283, es decir, un 55%, serán viviendas protegidas.

La normativa andaluza establece que pueden aspirar a entrar en esta vía 'exprés' los proyectos residenciales que incluyan al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que se ejecutarán en menos de cinco años. También podrán asignarse otras iniciativas residenciales de más de 500 viviendas si la mitad se inician en ese mismo periodo de tiempo.

Una de las "joyas" de Andalucía

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda apuntan al especial interés la promoción de nuevas inversiones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a la vivienda protegida. Además, este proyecto también contará con zonas verdes, espacios para actividades económicas para "mejorar la calidad de vida de la población, reforzar la cohesión social y favorecer un modelo de desarrollo equilibrado".

Captar a las empresas y que no busquen otros lugares donde instalarse, ese es el fin de la Unidad. "Forma parte del ecosistema favorable para atraer empresas y empleo que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno desde el año 2019", defiende la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. De hecho, desde San Telmo sostienen que es una de las "joyas" de Andalucía.

"Con este potente instrumento para favorecer la llegada de inversiones a Andalucía, generar empleo de calidad y hacer crecer nuestra economía, hemos conseguido transformar la relación de la administración con el tejido productivo y convertirnos en socios de quienes quieren invertir en nuestra tierra", asegura la popular. Todo, para trabajar "de forma más ágil, apoyando a empresas, a inversores y emprendedores, para obtener crecimiento económico, más y mejor empleo".

Reducción de burocracia

La unidad aceleradora nace de una de las banderas que ondea el Gobierno de los populares: la supresión de la burocracia administrativa. "Reducir burocracia es posible cuando se destinan los recursos adecuados", insiste la también portavoz del Ejecutivo autonómico. De esta forma, tratan de reducir esas trabas que los empresarios pueden encontrarse en otros territorios a la hora de encontrar oportunidades.

Entre los proyectos que se han beneficiado de la Unidad Aceleradora de Proyectos están el proyecto de energía renovable de COVAP en el Valle de los Pedroches o los proyectos de energías renovables de Iberdrola, Repsol e Ignis, que ya se encuentran en fase de construcción o explotación. Además, también ha impulsado el nuevo hospital de Málaga para agilizar la evaluación ambiental estratégica.

"Tras las cifras hay oportunidades reales de crecimiento y futuro para miles de familias andaluzas", insiste la dirigente popular responsable del proyecto. De hecho, según los datos de la Junta de Andalucía, solo en el año 2025 la unidad ha mantenido hasta 48 reuniones con compañías interesadas en incorporarse a ella, muchas de las cuales pertenecen al sector inmobiliario.