Los vecinos de Grazalema ya pueden volver a sus casas tras el desalojo total del municipio
La Junta ha autorizado el regreso de la gran mayoría de los evacuados, aunque un área concreta sigue sin poder volver
Los vecinos de unas 1.342 viviendas de Grazalema (Cádiz) ya pueden volver a sus hogares tras recibir el visto bueno del operativo desplegado, que ha dado luz verde al retorno después de las actuaciones realizadas en la zona. En total fueron 1.619 los vecinos del municipio de la Sierra de Cádiz los que tuvieron que abandonar sus casas por los efectos que el tren de borrascas había provocado en la estabilidad del terreno.
Aunque es la mayoría de los vecinos desalojados, aún queda un área concreta que sigue sin autorización de regreso por el momento, a la espera de contar con informes científico-técnicos específicos que permitan determinar con seguridad las condiciones para el retorno.
El regreso, ha informado Emergencias Andalucía 112, se realizará con medios propios, contando además con el apoyo del plan para personas vulnerables y con necesidades especiales. Desde Emergencias Andalucía han agradecido a toda la población su colaboración durante estos 11 días que han estado fuera de sus hogares.
Todo el municipio de Grazalema tuvo que ser evacuado el pasado 5 de febrero debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que colmataron el acuífero hasta el punto de suponer un riesgo para la estabilidad del entorno urbano.
Hasta el lugar se desplazó un equipo de investigadores para estudiar los movimientos de tierra que se habían estado dando en la localidad de la sierra gaditana y comprobar los riesgos que suponían para la ciudadanía. Mientras tanto, este lunes, los estudiantes de Grazalema han podido regresar a las clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra y unas horas después, han conocido la noticia de que, desde hoy, casi la totalidad de los vecinos podrán regresar a sus hogares.
