En venta los primeros billetes de alta velocidad para la inminente reapertura de la línea entre Madrid y Andalucía: precios de 19 a 42 euros

Los primeros viajeros de la alta velocidad ya están accediendo a las plataformas para hacerse con sus billetes tras la inminente reapertura de la línea de alta velocidad. El ministro de Transportes Óscar Puente ha anunciado esta mañana que la conexión entre Madrid y Andalucía volverá a estar operativa este martes o miércoles tras un mes de interrupciones por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. Renfe, Iryo y Ouigo ponen a la venta billetes para este mismo martes para la conexión habitual con la capital del país.

Los equipos de Adif han estado trabajando en los últimos días en cuestiones referidas a la plataforma y superestructura "para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario". En este sentido, las precipitaciones habían retrasado algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvias.

Renfe, Iryo y Ouigo ponen a la venta billetes para este martes

La página web de Renfe pone a la venta para mañana mismo los primeros billetes a un precio de 33,75 euros entre las estaciones de Sevilla-Santa Justa y Madrid-Puerta de Atocha, en un trayecto de dos horas y 40 minutos. Hasta ahora los viajeros debían afrontar un viaje de más de cinco horas tras verse obligados a realizar el trayecto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera ante la reparación de la vía en el tramo de Adamuz. La compañía oferta seis viajes de ida a Madrid y siete de vuelta a Sevilla para mañana martes.

Igualmente, Iryo pone billetes también a disposición de los viajeros para este martes en el trayecto directo con la capital de España con precios que oscilan entre los 20 y los 42,12 euros. La compañía italiana establece una secuencia de seis viajes de ida a Madrid y siete de vuelta a la capital de Andalucía. Del mismo modo, Ouigo ofrece billetes a los pasajeros entre los 19 y los 22 euros entre Sevilla-Santa Justa y Madrid-Puerta de Atocha en tres viajes diarios de ida y vuelta.

La próxima reapertura de la conexión de alta velocidad supondrá un alivio para los viajeros frecuentes entre Andalucía y Madrid que estos días atrás habían manifestado sus quejas por la tardanza a la hora de avisar de estas cancelaciones. "Llevo cuatro fines de semana en los que tenía comprados aves normales con antelación al accidente y, en muchas ocasiones, la misma semana o el mismo día de antes me lo cancela por una cosa o por otra", indicaba Pablo, uno de los afectados.

Además, estas personas mostraron su sorpresa ya que los nuevos billetes eran más caros que los que originalmente había. Por ejemplo, Renfe para este lunes --cuando aún está operativo el servicio alternativo-- asciende el precio a los 40 euros por viajero, mientras la tarifa normal es de 33,75 euros. Los afectados asumían hasta ahora vivir una situación de "incertidumbre constante", que parece llegar a su fin por el momento.