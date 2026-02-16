Vuelven a sus casas unos 264 vecinos de Jerez de la Frontera que continuaban desalojados por la crecida del río Guadalete

Un total de 264 vecinos de núcleos rurales de Jerez de la Frontera van a poder acceder a sus casas. La Junta de Andalucía ha autorizado su regreso tras ser desalojados por la crecida del río Guadalete debido al tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz durante las tres últimas semanas. Se trata de vecinos de las poblaciones de Las Pachecas y Los Cejos del Inglés, que ya podrán entrar y evaluar el estado de sus casas y si son habitables tras tantos días afectadas por el agua.

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, lo ha comunicado así en un mensaje en redes sociales, en el que ha indicado además que el Plan ante el Riesgo de Inundaciones sigue en situación operativa 1 y se activa la Fase de Recuperación.

El río Guadalete se encuentra este lunes a un nivel de 4,23 metros, en aviso amarillo, aunque lejos de los casi siete metros que llegó a registrar durante las borrascas, y que obligó a desalojar 14 núcleos rurales por riesgo de inundación y aislamiento, afectando a unas 14.000 personas en total de la zona rural de Jerez.

Los vecinos de Grazalema están volviendo a sus casas

De igual manera, el consejero Antonio Sanz ha señalado que los operativos ultiman la vuelta segura a Grazalema, donde los vecinos de 1.342 viviendas han comenzado a acceder al pueblo a las 16:00 horas. Según ha informado Emergencias 112, el regreso se está realizando con medios propios, contando además con el apoyo del plan para personas vulnerables y con necesidades especiales.

Además, Sanz asegura que están estudiando una posible reubicación en el mismo municipio de los vecinos cuyas casas se encuentran en el área de exclusión, que afecta a un 20% de la población local a la espera de contar con informes científico-técnicos específicos que permitan determinar con seguridad las condiciones para el retorno.