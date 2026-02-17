Archivada una denuncia contra Por Andalucía por mostrar una mamografía en el Parlamento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia que presentó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, por enseñar en una sesión de control al Gobierno autonómico imágenes de una mamografía con los datos del facultativo y poner en duda la inalterabilidad de esas imágenes.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo civil y lo penal del TSJA entiende que la denuncia del SAS contra Nieto es un "injustificado y reprochable intento de criminalización de una conducta inequívocamente parlamentaria", en la que no ve indicios de delito y que, por tanto, archiva sin necesidad de practicar diligencias.

Contra esta resolución judicial cabe recurso de súplica ante la misma Sala en el plazo de tres días que, de no presentarse, devengará en firme.

Nieto, en declaraciones remitidas a los periodistas, ha destacado que esta resolución demuestra que la verdadera cara del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es la de "intentar amordazarnos y silenciar todos los destrozos que está haciendo en los servicios públicos, especialmente en la sanidad andaluza".

El origen del caso: sesión de control del 23 de octubre de 2025

El pasado 23 de octubre de 2025, Inmaculada Nieto, en la sesión de control al Gobierno de la Junta en el Parlamento, preguntó a Moreno por la supuesta alteración de mamografías que habían denunciado víctimas de la crisis de los cribados del cáncer de mama y la asociación denunciante de los hechos, Amama.

A raíz de esta intervención, Nieto mostró dos mamografías, en una de las cuales aparecía la lesión marcada y el nombre de la facultativa que la realizó, no así en la otra, donde ambos datos habían desaparecido.

Por estos hecho, el SAS presentó una denuncia ante la Justicia al entender que Nieto había incurrido en dos actitudes que consideraba delictivas: una por revelación de secretos al aparecer el nombre de la profesional médica que llevó a cabo la mamografía, y otra por haber puesto en duda la inalterabilidad de las imágenes de dicha prueba radiológica.

La Sala: la mamografía la entregó la paciente y el SAS no es el perjudicado

En su auto, la Sala ha considerado "patente" que esta mamografía no se obtuvo "prevaliéndose del ejercicio de su cargo" sino que fue la paciente la que voluntariamente se la entregó a la parlamentaria y que, además, la facultativa no presentó denuncia por estos hechos, sino que fue el SAS, del que el ponente ha señalado que no es parte perjudicada por los hechos.

El auto ha expuesto que Nieto mostró estas pruebas radiológicas para controlar al Gobierno, uno de los fines de la actividad parlamentaria, trasladando quejas o denuncias sobre un asunto que tenía en ese momento gran relevancia pública.

No hay delito por trasladar dudas en una sesión de control

Además de no concurrir los elementos del delito de revelación de secreto, el auto también ha señalado que tampoco puede considerarse delictivo "trasladar a la sesión de control al gobierno la existencia de dudas, sospechas o denuncias sobre un asunto de relevancia pública (...) aunque las sospechas o denuncias no resulten finalmente corroboradas".

La resolución ha concluido que existe en esta denuncia del SAS una "falta absoluta de fundamento jurídico" que se aprecia "sin necesidad de diligencia alguna de investigación" y ha calificado la denuncia como "un injustificado y reprochable intento de criminalización de una conducta inequívocamente parlamentaria que no es constitutiva de delito".