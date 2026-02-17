Rebaja de peonadas, ayudas y seguros: así se reparten los 3.700 millones para agricultores, ganaderos y pescadores andaluces por el temporal

Campos arrasados, explotaciones ganaderas aisladas o embarcaciones amarradas. El temporal ha provocado graves daños en los sectores de la agricultura, la pesca y la ganadería que, de momento, ni Gobierno ni Junta de Andalucía se atreven a cuantificar. Sólo hay estimaciones que apuntan a que se han podido producir una caída de la producción de un 20% lo que sólo en el caso de los cultivos podría suponer más de 2.500 millones de euros.

Gobierno de España y Junta de Andalucía han situado este sector como el principal destinatario de sus planes de ayudas. En total, las medidas suman 3.700 millones de euros y, sobre el papel, deben ser complementarias y no pisarse unas con otras. Las convocatorias deben concretar en las próximas semanas las bases de cada uno de estos programas pero en cualquier caso ya hay una serie de líneas claras que están incluidas en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y en los anuncios realizados por el Gobierno andaluz. Las medidas responden, además, al contenido de la reunión que la pasada semana mantuvieron el ministro Luis Planas y el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco con las principales organizaciones.

1.Ayudas directas al campo andaluz

La principal demanda de las organizaciones y la medida más cuantiosa aprobada por Gobierno y Junta de Andalucía son las ayudas directas a las explotaciones que han sufrido pérdidas. El Gobierno de España se compromete a ejecutar 2.121 millones de euros para agricultores y ganaderos que podrán recibir una aportación directa de entre 5.000 y 25.000 euros por sus pérdidas durante el ejercicio. El cálculo se realizará en función de la comparativa con los ingresos de 2024.

La Junta de Andalucía, por su parte, abrirá una convocatoria para agricultores y explotaciones agrarias de las zonas más afectadas, con 700 millones de euros.

2.Ayudas directas a la pesca

En el caso de la pesca, el Ministerio ofrece 10 millones de euros para los armadores que han sufrido pérdidas por el tiempo que han tenido que estar amarrados sin poder faenar. Con este mismo objetivo, la Junta de Andalucía habilitará 31 millones de euros de los cuales 21 millones van destinados a los buques que han visto reducidos sus ingresos sensiblemente entre octubre de 2025 y febrero de 2026. El resto se destinarán a lonjas e instalaciones pesqueras.

3.Reducción de peonadas

El Ministerio ha acordado reducir de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria. De esta forma, para los trabajadores del campo será fácil compensar los días que no han podido trabajar por el temporal.

La medida cuenta con el rechazo de Asaja Andalucía, una organización que ha mostrado su rechazo a la reducción de las peonadas porque en las explotaciones "va a haber más trabajo aún" tras las lluvias.

4.Inversiones en obras para reparaciones de caminos e infraestructuras hidráulicas

El temporal ha dejado caminos destrozados e infraestructuras completamente inutilizadas que requieren una batería de inversiones de emergencia. El Ministerio ha reservado a este plan 600 millones de euros que se ejecutarán de forma directa a través de la empresa Tragsa.

En cuanto a la Junta de Andalucía plantea 170 millones de euros para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos y otros 137 para arreglar infraestructuras de agua.

5.Líneas de financiación

Tal y como se acordó en la reunión entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con las organizaciones agrarias, el Ministerio habilitará una línea de financiación dotada con 100 millones con la que se podrá asumir el 15% del principal de los créditos que soliciten agricultores y pescadores, así como el coste de los avales. Se trata de una línea a través del ICO.

6.Cobertura seguros

Una de las cuestiones clave a la hora de evaluar los efectos del temporal en las explotaciones agrarias es la cobertura de los seguros y las franquicias establecidas. En muchos casos, esto puede suponer la imposibilidad de obtener recursos suficientes para hacer frente a las inversiones para retomar la actividad.

El Ministerio de Agricultura establece una línea de ayudas del 100% para los daños no indemnizados que permita cubrir las necesidades.